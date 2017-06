Júliustól sok feltöltőkártyás mobilt lekapcsolhatnak

Müller Béláné jobban szeret személyesen ügyet intézni. Fotó: Török János

– Többször is próbáltam az online egyeztetést, de valamiért nem sikerült. Húsz éve ez a számom, nem szeretném elveszíteni, és június végéig meg kell oldani ezt a dolgot, úgyhogy ezért jöttem be személyesen – mondta tegnap délelőtt a szegedi Fekete sas utcai Telekom ügyfélszolgálatán sorban álló, Svédországban élő idős magyar férfi.Előtte egy, mögötte két másik ügyfél várakozott. Az egyeztetés gyorsan haladt: néhány perc alatt szinte mindenki végzett.Arra voltunk kíváncsiak, mekkora roham van a mobilszolgáltatók ügyfélszolgálatain, miután a törvényi előírás szerint június 30-án letelik az adategyeztetésre vonatkozó határidő. A feltöltőkártyás mobiltelefon-tulajdonosok jó része még nem egyeztetett saját szolgáltatójával – noha erre már sorban állás nélkül, az interneten is van lehetősége –, akinek pedig ez elmarad, annak a telefonszámát júliustól kikapcsolják.

Két hónapig még visszakaphatják a számukat



Annak nincs akadálya, hogy határidő utáni egyeztetést követően a szolgáltatók visszakapcsolják a kártyákat – mondta június 1-jei tájékozatóján Karl Károly, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hírközlés-felügyeleti főosztályvezetője. A Telenor tegnap azt közölte, hogy biztosan nem sikerül befejezniük az adategyeztetést minden ügyfelükkel határidőre, így ezeket a számokat július 1-jén lekapcsolják. Viszont biztosítani fogják, hogy a lekapcsolás utáni 60 napon át visszakaphassák korábbi hívószámukat és egyenlegüket az ügyfelek – miután átestek az adategyeztetésen, és új szerződést kötnek. A Magyar Telekom tegnap a HVG kérdésére azt válaszolta: a Domino-kártyával rendelkező ügyfelek később, új szerződésükhöz visszakaphatják korábbi hívószámukat és esetleg fennmaradt egyenlegüket, abban az esetben is, ha elmulasztják az adategyeztetést. Hogy milyen feltételekkel, arról részletes tájékoztatást jövő hétre ígért a cég.

Hosszabbítást szeretnének



Mindhárom nagy hazai mobilszolgáltató nagyon rövidnek tartja az adategyeztetésre törvényben kijelölt határidőt, és szeretné azt meghosszabbítani, amit jeleztek is az illetékeseknek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az adategyeztetésre szolgáló, Belügyminisztérium által üzemeltetett rendszer gyakran meghibásodik, leáll, ami akadályozza a feladat elvégzését. A személyes, telefonos és online egyezetés mellett a Telekom, a Telenor és a Vodafone ügyfeleinek is van arra lehetőségük, hogy a nagyobb postákon végezzék el az adategyeztetést. A legutóbbi információk szerint a jogszabályban érintett 4 millió aktivált kártyának mindössze harmadánál végezték el az egyeztetést. E-mailben megkérdeztük a Miniszterelnökséget és a kormányszóvivőt is, van-e arra lehetőség, hogy meghosszabbítsák az adategyeztetés határidejét, de lapzártánkig nem kaptunk választ.

– Ötször vagy hatszor voltam már itt, de mindig kifogtam, hogy sokan voltak. Most jókor jöttem – mondta Müller Béláné, aki mindent szeret személyesen intézni, ezért nem próbálkozott a netes egyeztetéssel. Megkérdeztük, nem gondolkodott-e azon, hogy előfizetésre vált kártya helyett, elkerülve az évenként ismétlődő procedúrát, de azt mondta, nem érné meg. Így is csak félévente tölti fel a telefonját, mert többnyire a gyermekei hívják. Amúgy se nagy híve a váltogatásnak.– Az egyik gyerek kártyás telefonját sikerült online egyeztetni, a másikat nem. Ezért kellett személyesen bejönnünk – magyarázta Vanyóné Nagy Annamária. – Legalább tízéves a dominós telefonom, szerintem az lehetett a baj, hogy túl régi volt, mint a másik úrnak előttünk – találgatott a nagyobbik fiú, Vanyó Bence, akinek nem sikerült az online egyeztetés.