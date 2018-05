Júniusra elkészül az új kikötő és a strand Algyőnél: mutatjuk, milyen lesz - látványterv!

– Június elsején nyit a szabadstrand, és az új kikötő is fogadja a kishajókat – erősítette meg értesülésünket Molnár Áron . A nagyközség polgármestere elmondta, a módosított kivitelezési határidő előtt már lehet csobbanni a Tiszában Algyőnél, és a csónakok tárolása is megoldott lesz. Algyő európai uniós forrást nyert a fejlesztésre, 142 millió forintból áthelyezik a Komp utca végénél lévő kikötőt, partfal-erősítéssel egybekötve új kikötőt építenek, valamint a Levendula Szálló mellett horgászstéget létesítenek. A szabadstrandot pedig saját forrásból alakítják ki és üzemeltetik, erre korábban 10 millió forintot biztosítottak a költségvetésből.– Az önkormányzat a Mahart Tiszayacht Kft.-vel kötött szerződést, amely szerint április végéig kellett volna áthelyezni a kikötőt, míg a horgászstég létesítésének határidejét május 31-ében rögzítettük. A Tisza áradása azonban hátráltatta a kivitelezést, ezért módosítottuk július végére a határidőt, de a következő hónap elején ténylegesen megkezdődik a vízi szezon – részletezte Molnár.Kérdésünkre elmondta, a kikötő használata, a bérleti díjak átláthatóbbak lesznek, mint korábban, és áremeléssel sem jár, hogy nem egy egyesület, hanem az önkormányzat cége, a Gyeviép Nkft. végzi az üzemeltetést. – Nagyjából 60 csónaknak tudunk kikötési lehetőséget biztosítani, ami az előzetes igényfelmérések szerint elegendő. Amennyiben mégis nagyobb lesz az érdeklődés, 2019-ig türelmet kérünk, akkor nyílik a másik kikötő, ahol további 80-90 csónakhely áll majd a bérlők rendelkezésére – mondta a polgármester.A szabadstrand is június elsején nyit meg, és a képviselő-testület döntése értelmében szeptember közepéig lehet csobbanni a Tiszában Algyőnél.