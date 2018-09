Jutalmat kapnak a példamutató sofőrök - rendőrségi prevenció hírességekkel - Galéria

Mindannyiunknak tenni kell érte

KÖSZ! – Közlekedj Önként Szabályosan – ezt a nevet viseli az a prevenciós közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a nemzetközi autómentes napon indított útjára a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága. Olyan közlekedési kultúra kialakítása a céljuk, amelyben a szabályismereten túl domináns szerepet tölt be a felelősségtudat és az egymás iránt tanúsított tolerancia, empátia.

Sajnos nem javul sem országosan, sem megyei szinten a közbiztonság, ezért mindannyiunknak tenni kell azért, hogy az utakon fokozottabb legyen a figyelem. Az erőszakos közlekedés, az ittas vezetés és a sebességtúllépés is szándékos veszélyeztetésnek minősül. Sosem szabad a szabályokról megfeledkezni, erre már általános iskolás korban is felhívjuk a figyelmet. A tankerület élharcos ebben, így az idei évben már 34 osztályban oktatunk. Cél, hogy mindenki hazaérjen, hisz mindenkit hazavárnak!

Figyelmesen, kulturáltan, példamutatóan

– hangsúlyozta a kampány megnyitóján Gulyás Zsolt ezredes, a CSMRFK főkapitány-helyettese. A kezdeményezéshez önkéntesen lehet csatlakozni a rendőrség nyilvános rendezvényein, valamint időpont-egyeztetést követően személyesen lehet regisztrálni a programra.

Projektünkkel a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó, legnagyobb kockázatú szabályszegések visszaszorítása érdekében kívánunk fellépni. A programban résztvevők vállalják, hogy a legnagyobb kockázatot jelentő közlekedési szabályszegésekre fokozott figyelmet fordítanak, toleranciát és empátiát tanúsítanak, valamint kulturált, példamutató módon vesznek részt a forgalomban. Emellett hozzájárulnak adataik kezeléséhez, és a kampányidőszak alatt járművükön elhelyezik a bizottság által biztosított sorszámozott, logóval ellátott járműmágnest és -matricát.

Beleálltak a kampányba

– részletezte Vad Róbert, a CSMRFK Balesetmegelőzési Bizottságának titkára.A kezdeményezéshez négy ismert személyiség is csatlakozott. Laczák Boglárka, a Szegedi Nemzeti Színház opera-énekesnője szerint nem kell ahhoz vezetői engedély, hogy valaki ismerje a szabályokat, ez alapszintű tudás, ő maga is részt vett már oktatáson, pedig nincs jogosítványa. Úgy véli, a gyalogosok és a kerékpárosok hátránnyal indulnak, ezért kiemelt figyelem kell nekik.A népszerű színművész, Koltai Róbert is a program mellé állt, véleménye szerint nem a balkéz- és a jobbkéz-szabályt kell előtérbe helyezni, minden kereszteződésben körültekintőnek kell lenni, hiszen sokszor pont a jobbkéz-szabály juttatja a temetőbe a sofőrt. Vajda Attila olimpiai bajnok pontosan tudja, hogy milyen fontos a gyorsaság, de elmondása szerint az nem mindig erény, a közúton legalább is biztosan nem. Szerinte megéri a sebességhatárt betartani, kényelmesebb és pénztárcabarát, ugyanis a sietség nyertese a benzinkút és a temető lesz. Márki Gábor, a Rádió 88 műsorvezetője a fiatalok figyelmét hívta fel arra, hogy az éjszakázásból is épségben kell hazatérni.Mint mondta, ne engedjük, hogy a haverunk vezessen haza, ha már ivott, inkább vegyük át tőle a kormányt vagy hívjunk taxit, még a tömegközlekedés is jobb az ittas sofőrködésnél.A kampányidőszak december 14-ig tart, ez idő alatt a KÖSZ nevű Facebook-oldalon szavazás indul, a verseny keretében a regisztrálók lájkokat gyűjthetnek. A leadott szavazat akkor érvényes, ha a voksoló a komment rovatban feltünteti, hogy a résztvevő mikor, hol, hogyan közlekedett példamutatóan.A prevenció lezárásaként december 20-án a 3 legtöbb szavazatot elérő résztvevőt értékes nyereményekkel jutalmazzák, további 10 szerencsés regisztráló sorsolás útján láthatósági eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kap.KÖSZ néven indult rendőrségi kampány a közbiztonság növeléséért. 2. Cél, hogy mindenki hazaérjen, hisz mindenkit hazavárnak. 3. A közbiztonságért tesznek a hírességek is.