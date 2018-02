Kábítószer-kereskedőket ítéltek el jogerősen Szegeden

A táblabíróság a két férfit társtettesként, jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek, a szerb állampolgárságú elsőrendű vádlottat a tízéves szabadságvesztés kiszabása mellett ugyanennyi időre kiutasította Magyarország területéről.



A Kecskeméten lakó - jelenleg 32 éves - másodrendű vádlott 2014 januárjától marihuánát, speedet, ecstasyt és kokaint árusított. Rendszeres vevői között olyan is volt, aki a megvásárolt drog egy részét továbbadta. A férfit gyakran meglátogatta egy korábban már büntetett ismerőse, a most 50 éves elsőrendű vádlott, akinek többször is adott kábítószert.



A férfiak májusban megállapodtak abban, hogy a vajdasági vádlott nagyobb mennyiségű drogot ad át társának, hogy azt továbbértékesítse. A drog a Szerbiából érkező férfi autójának átalakított üzemanyagtartályában volt elrejtve. A jármű 2014. május 31-én érkezett Magyarországra. A vádlottak másnap délután egy kecskeméti ház udvarában az átalakított tankból szedték ki a kábítószert, összesen kilenc csomagot. A rendőrök ekkor ütöttek rajtuk, és a több mint 6,5 kilogramm marihuánát lefoglalták. A másodrendű vádlottnál is házkutatást tartottak, és ott is kábítószert foglaltak le.



A táblabíróság döntésével súlyosította az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék által a másodrendű vádlottra kiszabott kilenc és fél év szabadságvesztést. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a hosszabb ideig kábítószerrel kereskedő másodrendű vádlott esetében a 15 éves középmértékhez közelebbi büntetés kiszabását tartotta szükségesnek a táblabíróság.