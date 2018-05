Kábítószer végzett egy 5 hónapos babával Balástyán - órákig sírt, mire mentőt hívtak, anyja előzetesbe került

Este ért a balástyai hotelhez még január elején egy fiatal pár, amely egy öt hónapos, síró gyermekkel érkezett – tudta meg a helyszínen a Délmagyarország. A szálláshely tulajdonosa, és az egyik ott dolgozó asszony lapunknak elmondta, hogy a pár egy emeleti szobát vett ki.– A mózeskosárban fekvő gyermek már a szobafoglalás közben is folyamatosan sírt, és aztán sem hagyta abba. Lehallatszott a földszintre a gyereksírás – mondta a neve elhallgatását késő asszony.A tulajdonos szerint a tragédia éjjel 10-11 óra körül történhetett. Azt mondta, hogy a gyereksírás elhalkulása után a pár lement a recepcióhoz, és azt kérték, hogy hívjanak mentőt a kicsihez. A mentők, bár gyorsan a helyszínre értek, nem tudták megmenteni a baba életét.A hotel dolgozói először azt hitték, hogy bölcsőhalál vagy más néven hirtelen csecsemőhalál miatt halt meg a gyermek. Ez egy évnél fiatalabb csecsemőknél fordul elő, akiket minden előzetes betegség, tünet nélkül holtan találnak kiságyukban, aminek az okára nem derül fény.Az, hogy teljesen más volt a háttérben, a Csongrád Megyei Főügyészség hétfői közleményéből derült ki. Azt írták, hogy előzetes letartóztatásba került egy csongrádi nő, aki a gyanú szerint gyermeke halálát okozta.Azt is hozzátették, hogy a gyerek a szervezetébe jutott kábítószer miatt halt meg, amit „mind ez idáig ismeretlen körülmények között" az anyja juttatott a szervezetébe. Az ügyészség szerint a csecsemővel oxigénhiány és légzési elégtelenség végezhetett. A nő hétfőn harminc napra előzetes letartóztatásba került.A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója előzetes letartóztatásba helyezte azt a csongrádi nőt, aki a gyanú szerint gyermeke halálát okozta.A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított élettársával 2018. januárjában egy hotelben szállt meg, ahová magukkal vitték 5 hónapos gyermeküket is. A nő, aki egyébként maga is kábítószerfogyasztó, az eljárás során mindezidáig ismeretlen körülmények között olyan mennyiségű kábítószert juttatott a csecsemő szervezetébe, amely a gyermek halálát okozta. Az eddigi adatok szerint a kábítószer természetes úton való szervezetbe kerülése kizárt. A csecsemő halálát kábítószer kiváltotta oxigénhiány és légzési elégtelenség okozta.A 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárásban a Csongrád Megyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye okán tett indítványt a gyanúsított előzetes letartóztatásának egy hónapra történő elrendelésére.A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítványnak helyt adva az előzetes letartóztatást elrendelte.Az ügyben a nyomozást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett.