Kábítószer végzett egy 5 hónapos csongrádi babával - anyja előzetesbe került

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója előzetes letartóztatásba helyezte azt a csongrádi nőt, aki a gyanú szerint gyermeke halálát okozta.



A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított élettársával 2018. januárjában egy hotelben szállt meg, ahová magukkal vitték 5 hónapos gyermeküket is. A nő, aki egyébként maga is kábítószerfogyasztó, az eljárás során mindezidáig ismeretlen körülmények között olyan mennyiségű kábítószert juttatott a csecsemő szervezetébe, amely a gyermek halálát okozta. Az eddigi adatok szerint a kábítószer természetes úton való szervezetbe kerülése kizárt. A csecsemő halálát kábítószer kiváltotta oxigénhiány és légzési elégtelenség okozta.



A 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárásban a Csongrád Megyei Főügyészség a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye okán tett indítványt a gyanúsított előzetes letartóztatásának egy hónapra történő elrendelésére.



A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítványnak helyt adva az előzetes letartóztatást elrendelte.



Az ügyben a nyomozást a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett.