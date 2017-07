Kacsacombok két csobbanás között: strandgasztronómiai körképünkben 3 helyet ettünk végig

– Jó az étel, de fél órát vártam, mire sorra kerültem – mondta egy édesapa a Sziksósfürdő Strand legnagyobb büféjének teraszán.– Pont előttem fogyott el a palacsinta, ezért a kisfiam, Döme ketchupos sült krumplit kapott helyette – mondta a hároméves fiú édesapja szombaton ebédidőben Sziksósfürdőn. A palacsinta hiánya kisebb pánikot okozott: egy másik elégedetlen vásárló kijelentette, ő addig el nem mozdul a sor elejéről, amíg nem kap palacsintát, az sem érdekli, ha feltartja a sort. Az édesség egyébként 100 forintba kerül a büfében, de ebédidőben a legnépszerűbb fogások a frissensültek – rántott szelet, rántott sajt (darabja 350 forint) – voltak sült burgonyával.Az egyik legolvasottabb internetes portál örömmel számolt be a Balatonon megindult gasztroforradalomról, amelynek lényege, hogy a bátrabb vendéglátósok kilépnek a lángos–hekk vonalból. Az egyik strandbüfében a pulled pontyot dicsérték, amely füstölt hasaaljából készül: a ponty rögtön megy a fűszeres sóoldatba, amelyben legalább fél napot ázik, majd irány a saját füstölő, ahol 3-4 órát tölt. Ettől mi még messze vagyunk itt délen, de az egyediség jeleit tapasztaltuk az újszegedi Partfürdőn.Először végigverekedtük magunkat a lángos-hamburgerért sorban állók tömegén, hogy szomorúan tapasztaljuk, gyermekkorunk nagy kedvencét, a főtt kukoricát senki nem árulja a Szikin. A környék legolcsóbb strandjához igazodnak az árak is, a lángos 300–550, a hot dog 300 forint. A legnagyobb büfében marhapörköltet is ehetünk ezerkétszázért. A szombati kánikulában ezt nem sokan választották. – Mi vagyunk a legmesszebb a medencétől, ezért kell a leggazdagabb kínálattal idecsábítani a vendégeket – mondta Kuczora Csaba főszakács.– Mi fogy a legjobban? – kérdeztük a Fekete Péter söröző üzemeltetőjét, a zsombói Vass Endrét. – A levegő – válaszolta viccelődve, mialatt feleségével, Mártikával rohamtempóban gyártották a hamburgereket.Az újszegedi Partfürdő leghátsó büféjében is széles a kínálat, de inkább csak söröztek az emberek. Itt valóban magasabbak az árak, mint a Szikin. A palacsinta 150–180 forint, a hamburger 800 forintnál kezdődik, az XXL-esért pedig már 1500 forintot kérnek. A levesek 950, a frissensültek 1300–1500 forintba kerülnek. A gyerekek nagy kedvence a hot dog és a minifánk, mindkettő 500-500 forint.A Partfürdőn találkoztunk Csiribá lángerével, amely egy marha–sertés–birka keverékéből készült pjeskavica lepényben, faszénen frissen sütve. Ha elkészült az étel (1000–1600 forint), szabad szedéses házi szószokkal és feltétekkel lehet megpakolni. Van a polcon pofán vágós csili és körinéz, ami currys majonéz. A zöldségek közül pedig a vaníliás hagymalekvárt emelnénk ki. A medence közelében Szeged egyik legismertebb hamburgerese is képviselteti magát, náluk 1100 és 1750 forintért választhatunk. Főtt kukoricát itt sem találtunk.A Napfényfürdőben gazdag a kínálat, a gyorsételek mellett kemencében sült kacsacombot is ehetünk párolt lila káposztával (1900 forint), vagy egész grillcsirkét oszthatunk meg barátainkkal 2400 forintért. A legnépszerűbb persze itt is a lángos, hamburger, girosz és meglepő módon a gulyásleves (900 forint), amely még a kánikulában is jól fogyott.