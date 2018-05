Kakas Béla Krakkóban: ˝Nehogy már sikertörténetet csináljunk a migrációból!˝

A jó példák között Csongrád megye

Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke Krakkóban.

Szenvedélyes szócsata a migrációról

Most is mi vagyunk a kontinens őrei

Krakkó adott otthont nemrégiben a Helyi Önkormányzatok Európai Kongresszusának. A több ezer fő részvételével negyedik alkalommal megtartott nemzetközi rendezvényen a Csongrád megyei elnök az egyik központi panelbeszélgetésben kapott szerepet. A mintegy másfél órás plenáris vitában Kakas Béla mellett egy miniszteri rangú svéd államférfi, egy portugál regionális elnök és egy – ellenzéki – lengyel politikus vett részt. A beszélgetőtársak négy jelentős témakört boncolgattak személyes világnézetük, politikai beállítottságuk és nemzeti szempontjaik alapján.– Az uniós tagországok régiós önkormányzati támogatási, fejlesztéspolitikai kérdései kapcsán bemutattam, hogy működik hazánkban a feladat-finanszírozási rendszer. Kitértem rá, hogy a 2007–2013-as uniós ciklusban súlyosan eladósodtak az önkormányzatok, mert átlagosan 20-30 százaléknyi önerővel kellett kiegészíteniük a pályázati forrásokat. Ezt vagy kötvénykibocsátással, vagy hitel felvételével oldották meg, ráadásul devizaalapon, ami gyakorlatilag csődbe rántotta az helyhatósági szektort. 2010 után a Fidesz–KDNP-kormány állami konszolidációs folyamat keretében tehermentesítette az önkormányzatokat. Emellett megakadályozandó, hogy a tragédia megismétlődhessen, a 2014–2020 közötti időszakban százszázalékos támogatású intenzitásúvá tették a területi operatív programot, és a települések önállóan nem vehetnek fel hitelt – ismertette lapunkkal az elnök.Az európai régiók működésének ábrázolásakor Kakas Béla a jó példák között említette Csongrád megyét, amely a hármas határ adta lehetőségeket kihasználva élen jár a határon átnyúló kapcsolatrendszer működtetésében a Duna–Körös–Maros–Tisza Eurorégióban. Sőt, a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. életre hívásával külön ügynökséget szervezett annak érdekében, hogy az eurorégió minél nagyobb eséllyel tudjon lehívni uniós forrásokat az itt élő emberek életminőségének javítására. Az elnök hisz abban, hogy ez az együttműködés – akár az uniós belépésre váró Szerbia, akár a már EU-s partner Románia vonatkozásában – jótékony hatással van a korábbi konfliktusok elsimítására is, már amennyiben a közös gondolkodás, az együtt elvégzett fejlesztő munka csökkenti a vélt vagy valós ellentéteket.A Csongrád megyei elnök az EU és a nemzetállamok kapcsolatát, a felzárkóztató támogatáspolitika jövőjét boncolgató kérdésre válaszolva leszögezte: Magyarország és benne megyénk települései számára óriási lehetőséget adtak a fejlődésre az elérhető és lehívott uniós források, azaz a kohéziós politikának értelmezhetően nem lehet vége 2020 után. A folytatás érdekében számos kezdeményezés történt, illetve van folyamatban, Kakas Béla is előrehaladott egyeztetéseket folytat a témában vezető szerepet játszó lengyel politikusokkal. Mint elárulta, közösen fogalmaztak már meg olyan pilléreket, amelyek kiemelt célterületei lehetnek a 2020 utáni kohéziós politikának.– Gyermekeink és unokáink jövője szempontjából megkerülhetetlen többek között a környezetvédelem, a klímastratégia, a katasztrófavédelem, az ökogondolkodás vagy a biogazdálkodás, amellett érvelünk, és azért lobbizunk, hogy ezekre érkezzenek cetlizett források – tájékoztatott.A legszenvedélyesebb szócsata természetesen a migráció kapcsán alakult ki. Kakas Béla itt elegánsan, de határozottan, szigorúan szakmai szempontok mentén tette helyre az álhumanitárius érvekkel operáló, a kontinensünkön jelentkező munkaerő- és népesedési problémákat betelepítésekkel megoldani akaró nyugat-európai politikusokat.– Feltettem a kérdést, vajon mennyiben tekinthető humánusnak, ha emberek százezreit kényszerítjük arra, hogy csónakokkal, gyermekkel a hátukon imbolyogjanak életveszélyben a Földközi-tengeren, vagy több ezer kilométert gyalogolva hivatalos papírok nélkül illegálisan lépjék át a határt. Ha valóban a munkaerőgondokat akarnánk orvosolni, akkor koncentráltan kellene munkavállalókat toborozni, aki pedig valódi menekült, az válassza a hivatalos utat, és kopogtasson a papírjaival a kijelölt határátkelőknél! Nehogy már sikertörténetet akarjunk csinálni a migrációból, amikor Európa súlyosan fenyegeti saját jövőjét, mondhatni végnapjait éli! – hívta fel rá a figyelmet.A Csongrád megyei elnök kiemelte, elképesztő felelőtlenségről és ostobaságról tanúskodik, ha Brüsszel úgy akar a nemzetállamok feje felett intézkedéseket hozni, hogy nem veszi figyelembe a történelmet, a múlt tapasztalatait.– Magyarország évszázadokon át védte Európát a vésztől, a tatárok, a törökök vagy mások inváziójától, és most is mi vagyunk a kontinens őrei, amennyiben biztosítjuk a határokat. Ezt persze valahogy mindig elfelejtették megköszönni, hiszen 1920. június 4-én a trianoni diktátummal elvették országunk kétharmadát, ennek ellenére máig példát mutatunk arra is, hogy tucatnyi nemzetiség él itt együtt békében, nyugalomban. Azt is látni kell azonban, hogy a cigányság integrációja a merőben más életszemlélet és eltérő kultúrkörnyezet miatt több száz év alatt sem sikerült, ami arra figyelmeztet, hogy eleve hamvába holt elképzelés lenne a muszlim bevándorlók beilleszkedése. A humanitárius szemlélet terén nem szorulunk tehát senki kiokítására, köszönjük, de nem kérjük a leckét! Jogos igényünk viszont, hogy Brüsszel vegye figyelembe a nemzeti sajátosságokat, ne kényszerítsen diktátumokat az egyes tagországokra – húzta alá Kakas Béla.A politikusnak rengetegen gratuláltak a nemzeti érdekeket kidomborító, nagy sikerű felszólalását követően, és azonnal névre szóló meghívást kapott egy őszi, miniszteri szintű lengyelországi csúcskonferenciára, ahová megyei elnököt korábban még nem invitáltak.