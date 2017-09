Kakaskodtak Pusztamérgesen - GALÉRIA

A Móra tér szomszédságában döglött és a bográcsban fővő társaikat siratták hangos kukorékolással a kakasszépségverseny résztvevői. Az őshonos kendermagos mellett olyan migráns kakasok is versenyeztek, mint az itáliai vagy a New hampshire-i. Míg a díszkakasok peckesen mutogatták magukat számos bográcsban már fövésnek indultak fajtársaik.Csúcs Károly, a Cefrekülönítmény elnevezésű csapat főzője szerint az ő kakaspörköltjük titka, hogy a főzés előtt kisütötték az állat zsírját, ami azon készült el. Szekeres Jánoséknál a kakas mellett egy csülök is főtt némi körömmel. A disznó vesztét pedig az okozta, hogy nem kímélte a szárnyasokat, és megevett egy kakast.Idén immár huszonkettedik alkalommal gyújtottak a kakashússal megrakott, taréjjal díszített bográcsok alá Pusztamérgesen. A szüreti vigassággal egybekötött kulturális fesztiválon a délelőtt a főzőké, a hangulat ebéd után fokozódott, színpadi műsorok, kirakodóvásár, különböző kiállítások, gyermekprogramok várták a látogatókat.