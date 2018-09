Kakasok a bográcsban és a kifutón - A hagyományos ízeket díjazták Pusztamérgesen, de a legszebbek nem kerültek bográcsba

A 23. Kakaspörkölt-főző verseny eredménye:

1. Papp Róbert, 2. Szűcs Dezső, 3. Szomszéd kakasok

A Vadgesztenye étterem különdíját a Homokháti Tarajos Kotyvasztók, a Varga Pékség különdíját pedig a zsombolyai csapat vihette haza.

Bort a hordóból, kakast a bográcsból – volt a mottója a huszonharmadik Szüreti Fesztivál és Kakaspörkölt-főző fesztiválnak Pusztamérgesen. A falu főterén 13 bográcsban rotyogott a különféle pörkölt, ám a zsűri ennél többet kóstolt, hiszen sokan otthon házukban főztek és ott is fogadtak vendégeket. Így tette ez Ördög Imre is, aki két tányérral érkezett a zsűri elé, az egyikben hagyományos kakas- míg a másikban zúzapörkölt volt. - Mindkettőt bográcsban készítettem, enyhén csípős csak, hogy a gyerekek is meg tudják enni – magyarázta a szakács. Elmesélte, két éve harmadik lett főztje. Rutinos főzök a Cefrekirályok is, tavalyelőtt elhozták a fődíjat. Főszakácsuktól Csúcs Károlytól megtudtuk saját nevelésű kakasok főnek a bográcsban, összesen öt jószág. Ételük különlegessége, hogy saját zsírjában sült.- 26 tálat hoztak a zsűri el, érkeztek csapatok Kiskunhalasról és a környező településekről Öttömösről és Ruzsáról. Valamint testvér településünkről a romániai Zsombolyáról is jöttek hozzánk – összegezte lapunknak Krisztin Krisztián önkormányzati képviselő. Az egyik kiskunhalasi csapat, a Kiskunkakas tagjai megadták a módját, öltözetükkel – kakastaréjjal a fejükön - és tálalásukkal is próbáltak kitűnni. A baráti társaság egyik tagja, Török Józsefné Marika származik a településről, szomszédaikkal fogtak össze, jöttek el főzni és szórakozni. Varga Ferenc, a zsűri elnöke kóstolás közben elmondta, elsősorban az étel ízét pontozzák és az a befutó, ahol a hagyományos ízek dominálnak. A köret és a tálalás másodlagos szempont volt ezúttal.Néhány szerencsésebb madár nem bográcsban végezte, őket nem húsukért, hanem szépségükért díjazták. A kakas szépségversenyen két kategóriában indultak a baromfiudvar sztárjai, nagy kakasokra és törpekasokra lehetett szavazni, melyek között jó néhány különleges példány is akadt. A főzés mellett bormustrát is tartottak, hiszen a térségnek nagy hagyományai vannak a borászatban. A Farkas István borversenyt 2009-es Rajnai Rizlingjével Rozsi László őstermelő nyerte.Az evés-iváson kívül prózai és zenés színpadi műsorok, amatőr és profi előadók szórakoztatták a közönséget.