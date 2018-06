Kalandor állatok Csongrád megyében: nem a medve volt az első, nem is az utolsó

Roberta pihen a Szegedi Vadasparkban. Nem tudni, ő tért-e vissza a megyébe, mert hamar leszaggatta magáról a jeladót. Fotó: Kuklis István

Jó negyven madárpókkal éjszakáztunk

Még egyetemi éveim alatt Pécsett egy barátnőm bátyjának házában aludtunk két éjszakát. Azt tudtuk, hogy az egyik albérlő madárpókot tart, de mivel a szobájába nem mentünk be, gondoltunk, az állat biztonságban pihen a terráriumában. Napokkal az ott éjszakázás után derült ki: a pók elszabadult, összes kicsinyével együtt. Jó negyven madárpókkal pihentünk együtt, de szerencsére eggyel nem találkoztunk.

Dürüm a buszmegállóban. Szívesen elmentünk volna érte, de csak egy percig ácsorgott odakint.

Az elbitangolt szürkemarha testvére. Fotó: Imre Péter

Kokó segít a dekorboltban. Fotó: Frank Yvette

A kaliforniai királysikló a vadasparkban. Fotó: Szegedi Vadaspark

Már másodszor tartja lázban egy hónapon belül medve Csongrád megyét és az egész országot. Nem tudjuk,tért-e vissza hozzánk, miután letépte magáról a jeladót, vagy másik medve indult el megtekinteni a nagy magyar Alföldet.A Dél-Alföld nem számít tipikus medveélőhelynek, de hát mi sem a tengerparton nőttünk fel, mégis elmegyünk oda nagy durcásan, ha muszáj. Turistaszezon van - és egyébként sem a maciKezdjük mindjárt azokkal a jószágokkal, amelyek jellemzően előfordulnak az ember környezetében - de nem olyan körülmények között, ahová aztán kerültek. Ilyen volt például: gazdája végül kapcsolatba lépett lapunkkal, és. Kiderült, hogy csak egy percig tűnt a DAKK törzsutasának; legjobb barátja egy argentin dog, szöktek már meg együtt is; és nem lesz belőle szeptemberben birkapörkölt, mert nagyon megszerették, és amúgy sem éri meg levágni a fűnyírót.Veszélyesebb állat is tűnt el az utóbbi időben: egy hete írtuk meg, hogy. A gazda nagyon aggódott a jószágért, amelyet nem egyszerű befogni, mivel szorult helyzetbe kerülve veszélyesen támad, az útra jutva pedig balesetet okozhat. Végül előkerült a marha, és nem lett nagyobb baj a szökésből. Kiderült azonban: történetünk szürkemarha-főszereplőjének dédnagyanyja is elindult világot látni. A Rárósi útig jutott, ott kábították el. Mártélynál szürkemarha-gulya hagyta ott gazdáját. De Vásárhelyen sétált már kecske a Zrínyi utcában, birka a Kodály utcában és a kórház előtt, tyúk a Dr. Rapcsák András úton, vagyis a sétálóutcán, és disznó éjjel a Bajcsy-Zsilinszkyn.A hobbiállatot nem fenyegeti az a veszély, hogy a bogrács elől kell menekülnie - mielőtt megismertük Dürümöt, tippeltünk arra is, hogy a ballagási ebéddé válást akarta elkerülni -, ettől függetlenül időnként megszöknek.- legutóbb. Az okos arapapagáj este eltűnt, reggel megjelent a tetőn - de lejönni nem akart. Akkor repült csak rá gazdája vállára, amikor a tűzoltók a magasba emelték hozzá.Nálunk szerencsére nem húzogatnak le feleslegessé vált aligátorokat a vécén, de például ékszerteknősök rendszeresen bukkannak fel a mocsaras területeken, a Holt-Marosnál. Gazdáik egyszerűen szabadon engedik a megunt állatokat, amelyek aztán kiszorítják az őshonos mocsári teknősöket. Üllésen viszont egzotikusabb jószág bukkant fel:. Az egzotikus hüllőre a járókelők figyeltek föl a Csongrád megyei faluban. A kígyó jó állapotban volt, és mérete alapján idősebb egyed lehetett. Ez a fajta, ahogy a neve is mutatja, Kaliforniában őshonos, és megöli még a csörgőkígyót is, amelynek a mérgére immunis - az emberben viszont nem tud nagy kárt okozni. Szegeden fogtak már beis játszótéren, amely szintén egy hobbiállat-tartótól szökhetett meg.Az "egzotikusabb" szökött állatok többnyire a Szegedi Vadasparkban kötnek ki, ahogy a Sándorfalvánál befogott medve - így történt ez a királysiklóval is. Hanem ahol ennyi érdekes állat él, onnan időnként megpróbál meglógni egy-egy lakó - főleg ha segítenek neki.. A Dortmundból érkezett, egyéves hím nem tett mást, csak kibújt egy a 15-20 centis lyukon. Ismeretlen tettes ugyanis megbontotta a hiúzok kerítését - fogalmunk sincs, miért tűnt ez jó ötletnek. Ahogy az elbitangolt marhának, ennek az álltnak is a génjeiben lehetett a szabadságvágy: annak idején apja is megszökött a dortmundi állatkertből, és hónapokig kóborolt. Ez a hiúz. Magától visszament a kifutójába - a csalinak kirakott étel vonzhatta oda.

A hiúzok egyébként nem veszélyesek az emberre. Veszélyes állat eddig még soha nem szökött meg a vadasparkból - nem úgy, mint Pécsett, ahol egy Olaszországból érkezett farkas indított a 2,5 méteres, villanypásztoros kerítés megszaggatásával, majd át is jutott rajta. Végül az igazgató lőtte ki.

Állatorvosi rendelő udvarára menekült a sérült őz, ahol el is látták. Sajnos a történet szomorúan végződött. Fotó: Vezér Állatorvosi Központ

Szabadon engedése előtt meggyűrűzték a fülesbaglyot, amelyet egy szegedi szerelőcsarnokból mentettek ki. Fotó: Bakacsi Gábor

Molnár Gyula ornitológus akkor azt mondta lapunknak: egy olyan hollóról lehet szó, amelyet - törvénytelenül - fogságban neveltek fel, ezért nem fél az emberektől, és ezért piszkálja a kisebb háziállatokat.

A vérholló cukiskodás közben. Ember nevelhette fel, ami törvénytelen, de most már az emberektől várja a gondoskodást. Fotó: olvasó-tudósító/Lépné Szili Judit

Három dámszarvast és tíz kengurut öltek meg a kutyák

A leggyakrabban nyilván a kutyák szöknek meg, és a kóbor macska, kutya fel sem tűnik a járókelőnek. A gazdátlan macskák általában akkor válnak terhessé, amikor sokat odaszoktatnak egy helyre, és bár maradékot kapnak, orvosi ellátást nem. A kóbor kutyák addig nem feltűnőek, amíg össze nem verődnek nagyobbacska bandába. A Szegedi Vadasparkban 2007-ben tragikus vége lett annak, hogy beszökött hét elkóborolt kutya az állatok közé: elpusztítottak három mezopotámiai dámszarvast és tíz kengurut. A csapdák és a kerítések sem tudták akkor megakadályozni, hogy a rafinált kutyák a védett állatok közelébe jussanak. A Cserepes sor környékéről időről időre érkezik panasz az összeverődött kutyákra, főleg a biciklisektől.

Álcázva sem verték át a japán makákót

A Szegedi Vadaspark igazgatója mesélte korábban lapunknak: a japán makákók csapatában volt egy majom, akit a többiek kirekesztettek, ezért más társaságot keresett. Kijárt a látogatótérbe és az emberekkel barátkozott, fagyizott, chipset eszegetett. Ezt a park munkatársai nem nézték jó szemmel, de az állat olyan furfangos volt, hogy amikor közeledni látta az akkori igazgatót vagy Veprik Róbertet, rögtön visszatért a helyére. Akár napszemüveggel, akár esőkabáttal álcázták magunkat, a majom vagy a lépések hangját, vagy a mozdulatukat, szagukat ismerte meg – mindig túljárt az eszükön. Végül egy banán lett a veszte. A gyümölcsért besétált az élve fogó csapdába, és nem csak a csapda, hanem a vadaspark ajtaja is becsukódott mögötte. Onnantól egy másik állatkert gondozóit bosszantotta - bár ki tudja, lehet, hogy új helyén befogadták a brigádba.

Nem beszéltünk még saját vadállatainkról, amelyek közé igazából a medve is tartozik - bár a hiúz is őshonos Magyaroszágon. Mondhatjuk, hogy rossz helyre tévedtek, de mi foglaltuk el az ő területüket, szóval tulajdonképpen hazajönnek, csak kicsit átépítettük az élőhelyet. Ezért sem érdemes sírgyalázást emlegetni, amikor, ahogy Vásárhelyen történt - a városban egyébként, szerencsére szezonon kívül. A vadászok fogták be hálóval, a városon kívül szabadon engedték.Szegeden 2017 decemberében szomorú történet főszereplőjévé vált egy őz: e. Az állatot ellátták, és a vadasparkba vitték lábadozni., mivel vak volt, ami a veszettség tünete is lehet, és egészséges őz nemigen téved a belvárosba. Az első vizsgálatok azonban azt állapították meg, hogyKorábban. A gyöngybagoly például hozzászokott az épületekhez, ha nyitva hagyják az ablakokat, megtalálta volna a menekülő útvonalat. Ez a madár viszont nem talált volna ki, és ha nem segítenek rajta, 2-3 nap után éhen hal. A természetvédelmi őrkerület-vezető egy daru és egy horgászszák segítségével fogta be a fülesbaglyot. Szabadon engedték, előtte meggyűrűzték.Az ember tehet a szegedi vérhollóként elhíresült, egyébként cuki madár "rémtetteiről" is. 2016 őszén hívta fel Csörög rovatunkat egy nyugdíjas nő azzal a szokatlan panasszal, hogyNéhány adalék a madár bűnlajstromához: megpróbált bemenni egy házba a kutya után, nekiment a kistestű kutyának és a macskáknak, ellopott egy házicipőt, szétcsipkedett egy lábtörlőt, dézsmálta a szőlőt, a paradicsomot.Elszökött vagy elengedték: annyi biztos, hogy a holló kedvenc természetes fészkelőhelye a sziklaorom, és mivel ennek híján vagyunk, a megyében legfeljebb 10 pár fészkel. A hollót akkor nem tudták befogni, nem bukkant fel - 2017 januárjában azonbanvalószínűleg ugyanaz a példány. Arról is kaptunk bizonyítékokat, hogy ha akar,. Nem tudjuk, mi lett a sorsa, azóta nem hallottunk róla.