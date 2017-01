Kalapáccsal ölte meg 30 évvel fiatalabb barátját - 10 évet kapott a tompai férfit

A táblabíróság emberölés bűntettében és súlyos testi sértés kísérletében mondta ki bűnösnek a jelenleg 57 esztendős vádlottat.



A nős vádlott a 2000-es évek elején épített egy tanyát Tompán, ideje nagy részét ott töltötte. A vádlott homoszexuális fiatal férfiak társaságát kereste, többükkel is volt kapcsolata. 2009-ben ismerkedett meg az akkor 17 esztendős későbbi sértettel, akivel szoros baráti, majd szexuális viszonya alakult ki. A sértett azonban csak akkor ment bele szexuális együttlétekbe a vádlottal, ha ittas volt. A vádlott ezért többször is kocsmába vitte a fiatal férfit.



A vádlott folyamatos féltékenysége és anyagi jellegű konfliktusok miatt gyakori volt a vita és veszekedés köztük. 2011. szeptember 12-én is összeszólalkoztak, majd a vádlott azt kérte barátjától, hogy nézzen be a kocsija alá, majd hátulról egy vascsővel háromszor fejbe vágta. A másnap szédülésre és fejfájásra panaszkodó férfit a kiskunhalasi kórházban látták el, könnyebb sérüléseket szenvedett.



2013. március 4-én a sértett napközben a tanyán italozott, majd délután a vádlott szexuális kapcsolatot létesített a fiatal férfival. Amikor később a sértett el akart menni egy barátjához, összevesztek. A vita hevében a vádlott felkapott egy kalapácsot, és azzal többször fejbe vágta a sértettet. Miután az áldozat földre került, a vádlott még egyszer lesújtott rá.



A vádlott látta, hogy a sértett fejéből vér folyik és nem mozdul, ezért a testét egy a tanya mögötti gödörhöz húzta, majd hamuval és háztartási hulladékkal fedte be. A férfi eltüntette a vérnyomokat, és az áldozat kerékpárját is elrejtette.



A sértettet eltűntként keresték, nagy erőkkel egy a tanyához közeli erdőt is átkutattak, majd a közigazgatási eljárást július 1-jén lezárták. A vizsgálat augusztus 22-én indult újra, ekkor vizsgálták át a tanyát és találták meg a holttestet. A szakértői vélemény szerint az áldozat már az elföldelés előtt életét vesztette.



A táblabíróság döntésével - enyhítő körülményekre tekintettel - mérsékelte a vádlottra első fokon kiszabott tizennégy éves büntetést.