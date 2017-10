Kalasnyikovval lövöldözött, a vezető ügyészt akarta megölni - a szakértő szerint beszámíthatatlan

Szegedi rendőr fékezte meg

Kertész Norbert tanúzás helyett merényletre készülő férfit tett ártalmatlanná. Archív fotó: Kuklis István

A vádirat szerint a 44 éves férfi korábbi feljelentéseivel kapcsolatban elégedetlen volt a járási ügyészség vezetőjének intézkedésével, úgy érezte, hogy a hatóságok semmibe veszik, saját igazának nem tud törvényes úton érvényt szerezni. Ahogy azt mi is írtuk, tavaly március 16-án ezért megjelent a Kiskunhalasi Járási Ügyészség és Kiskunhalasi Járásbíróság közös épületében, hogy megölje a vezető ügyészt, és elhatározta, azzal is végez, aki ezt meg akarja akadályozni A férfi magával vitt egy engedély nélkül tartott - korábban hatástalanított, de visszaélesített - gépkarabélyt és az ahhoz tartozó 240 lőszert.A beléptetőkapunál elővette és csőre töltötte a fegyvert, majd azzal a biztonsági őrt arra kényszerítette, hogy vezesse a vezető ügyész szobájához. A gondnok a lépcsőn érte őt utol, megragadta a fegyver csövét, de nem tudta elvenni a férfitől. Dulakodni kezdtek, közben a vádlott előbb a plafonba, majd a gondnok felé lőtt, de nem okozott sérülést. Ezután a sértett hasára akart közvetlen közelről célzott lövést leadni, de a lőszer elakadt a fegyverben. A küzdelem közben mindketten elestek, a földön tovább dulakodtak, közben a vádlott többször igyekezett elsütni a fegyvert, de a zárszerkezet folyamatos mozgatása miatt nem sikerült lövést leadnia. A férfit végül az épületben tartózkodó két rendőr lefegyverezte , köztük a Szegedi Rendőrkapitányságon dolgozó Kertész Norbert törzsőrmester, lapunknak akkor elmondta , Szeged Rendőrkapitányság előtt Kiskunmajsán dolgozott pár évig és egy ottani régi ügye miatt idéztek be tanúként a Kiskunhalasi Járásbíróságra két másik kollégájával.

"Kollégájánál volt a szolgálati fegyvere, így amikor a karabélycső a verekedés miatt már nem feléjük fordult, lefegyverezték és megbilincselték a támadót. Előbb felszólították, hogy tegye le a fegyverét, de csak a harmadik-negyedik felszólításra tette meg. Miután ártalmatlanná tették, átnézte a hátizsákját, amiből rengeteg lövedék került elő. A férfi rosszul lett, azt mondta, pánikbeteg, így mentőt hívtak hozzá." márciusi tárgyaláson azért nem született ítélet , mert mert a vádlott a biztonsági kamerák felvételeit szeretné megnézni, az ügyvéd pedig a vádlott elmeorvosi vizsgálatát kérte, így a tárgyalást elnapolták.A vádlottról már a nyomozás során is készült elmeszakértői vélemény, amely szerint mentális zavarokkal küzd, beszámítási képessége enyhe fokban korlátozott. Ezt a szakértői véleményt azonban az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben végzett vizsgálatok alapján kiegészítették, e szerint a férfi súlyos pszichiátriai betegségben szenved, kóros elmeállapota ok-okozati összefüggésbe hozható a bűncselekmény elkövetésével. A törvényszék Joó Attila vezette tanácsa a szakértők meghallgatásáról döntött, így az ügyben januárban születhet elsőfokú ítélet.