Kalendárium roma mesékből

A kalendárium az Olvasással a cigány/roma kultúráért című programban készült el, amit 450 ezerrel forinttal támogatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A projekt legfontosabb célja a roma integráció elősegítése volt – olvasással és rajzzal. A 8–18 év közötti újszentiváni fiatalok roma meséket illusztráltak. Kádár Katalin egyesületi elnöktől megtudtuk, hogy Orsós Anna és Lakatos Szilvia meséihez készítettek rajzokat roma és nem roma fiatalok, akik közül tizenöten neveztek be a versenyre. A pályaművekből kiállítást is szerveztek.A Daru Közhasznú Egyesületet tizennégy éve azzal a céllal alapították meg, hogy segítsenek a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekeknek. Tagjai a fiatalok életkörülményeinek javítását, a közösségteremtést és az iskolázottsági szint emelését tekintik elsődleges feladatuknak. A szervezet az állami intézmények, valamint roma és nem roma szervezetek mellett együttműködik az újszentiváni önkormányzattal is.