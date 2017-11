Kalmár János szobrai beköltöztek a REÖK-be

Az utolsó simításokat végzik Kalmár János Intervallum című kiállításán a Reök-palotában. A Munkácsy-díjas magyar szobrász- és éremművész filozofikus hangvételű alkotásaival két emelet telt meg, még az udvarra is került egy szobor. Nemcsak a mérete nagyszabású a kiállításnak, hanem a tematikája is: az ötvenhét elvont gondolatvilágú műalkotás az emberi lélek állapotait, folyamatait tükrözi, méghozzá a fém különböző színeivel, élekkel és formákkal. Így a tizenkét, Kalmár László kurátor által rendezett tematikus terem között van például a várakozás vagy az elhajlás terme is.

Tizenkét teremben nyújtanak lehetőséget az elmélkedésre Kalmár László művei a Reök-palotában. Fotók: Borbola Lilla

A szobrok az alkotó meghatározása szerint figurálisak, mégsem ábrázolnak archetípusokat, sem női vagy férfi testet, hiszen a lélek nemtelen. A kiállítás anyaga ugyan az elmúlt húsz év alkotói termése, a sajtóbejárás alkalmával a szobrászművész azonban bemutatta egy 1967-ben, még gyermekként fából készített alkotását is, amelynek motívumai visszatértek legutóbbi alkotásaiba.

A REÖK-ben pénteken 17.30-kor nyíló kiállítás a látványon túl rejt még meglepetéseket: a szobrász Baráth Bálint és Dóra Attila együttműködésével egy interaktív, sound art installációval ad új értelmezést az alkotó egy szobrának.