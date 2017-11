Kamerákkal figyelik, mégis lepakolnak minden szemetet

– Évente mintegy 160 tonna illegálisan lerakott háztartási hulladékot és lomot gyűjtünk össze a szegedi szelektív gyűjtőszigetek mellől. Ennek az óriási mennyiségnek az elszállítása és ártalmatlanítása évi 10-12 millió forintba kerül, amelyre nem kap forrást a cég.Az illegálisan lerakott hulladék mennyisége közben folyamatosan növekszik: tavaly 5674, idén szeptemberig 6949 tonna begyűjtéséről gondoskodott társaságunk. Hiába figyelmeztetjük a lakosságot, hogy ez a helyzet nemcsak esztétikailag okoz problémát, de a rovarok, rágcsálók elszaporodásának is kedvez – mondta el kérdésünkre Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója.

A legproblémásabb szigetek



Az újszegedi Hargitai utcai és a Fő fasori, a dorozsmai Málna utcai, a Faragó téri és az Adél közi, a paneles részeken a Budapesti körút 4. és a Csongrádi sugárút 76. alatti, a belvárosban pedig a Klapka téri szelektív gyűjtősziget mellett halmozzák fel a legtöbb illegális hulladékot – így ezeket a helyszíneket kamerázták be az elmúlt két évben, amire tábla vagy matrica is figyelmeztet.

Mivel a lakosságnak szóló figyelmeztetések nem sok sikerrel jártak, a szolgáltató feljelentései pedig sorra eredménytelenül zárultak, az önkormányzati cégnél úgy döntöttek, bekamerázzák a problémás gyűjtőszigeteket.– Azoknál a szigeteknél, ahol hetente visszatérő problémát okoz az illegális hulladéklerakás, oda az elmúlt két évben mobil kamerákat telepítettünk, amelyeket jelenleg is használunk. A hatásosabb tettenérés érdekében úgy helyeztük el ezeket, hogy ne lehessen felfedezni, honnan történik a megfigyelés – közölte az igazgató.A működő 49 gyűjtőszigetből 8-at tartanak kifejezetten problémásnak. Sajnos mindig keletkeznek újak a régiek mellett – jegyezte meg Koltainé Farkas Gabriella.Elmondta, mivel eddigi feljelentéseik nyomán csak csekély szankciókat szabtak ki a hatóságok, a kamerák visszatartó hatása is elmaradt. A mobil kameráknál jóval drágább fix kamerát azonban egyelőre csak a Budapesti körút 4. alatti gyűjtőszigetre és Újszegedre terveznek telepíteni kísérleti jelleggel, még idén.Ennek telepítési költsége 400 ezer forint – de más helyszíneken a beruházási költség ennek többszöröse is lehet.

Az esetek felében tudtak bírságolni



2015 júniusa és 2016 márciusa között összesesen 96 esetben kezdeményezett eljárást az nkft. hulladékgazdálkodási bírság kiszabásával kapcsolatban. Ebből 46 esetben szabott ki 1500 és 50 ezer forint közötti bírságot a hatóság – leggyakrabban 3 ezer forint értékben –, és csupán egy 50 ezres bírság született.

Összesen 50 esetben viszont nem tudták egyértelműen beazonosítani az elkövető személyét, vagy elévülés miatt el sem indult az eljárás. Idén április és október között 53 feljelentést tett az önkormányzati cég.

– Ha egyértelműen beazonosítható az elkövető, a rendőrséggel együttműködve feljelentést teszünk az illetékes hatóságnál. Eljárás esetén ezeket a felvételeket bizonyítás céljából felhasználjuk – magyarázta az igazgató.A feljelentések alapján induló eljárásokban a jegyző szabhat ki hulladékgazdálkodási bírságot vagy a járási hivatal szabálysértési bírságot.Ez utóbbi 5 és 150 ezer forint közötti összeg lehet, és a szabálysértővel szemben kártérítési eljárást is indíthat a cég, hogy fedezze az elszállítás és ártalmatlanítás költségét. Az első, kamerafelvételekkel megtámogatott feljelentések már megszülettek, így rövidesen beidézik az elkövetőket.