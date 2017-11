Kampányidőszakban elszaporodnak az álhírek - a gyanakvás az egyetlen védekezés

– Félő, hogy sok álhír lesz még a választási kampányban. Meg kell tanítani az embereket arra, hogy gyanakodjanak. Ne higgyék el például, hogy szárnyas emberek élnek a Holdon. Mert álhírek korábban is voltak. A brit The Sun például 1835-ben írt a Holdon élő denevérszárnyú emberekről

– Hemzseg a sajtó az álhírektől. Nagyon nehéz kiválasztani, mi igaz ezekből és mi nem, főleg most, a kampányidőszakban – mondta lapunknak Hanczár János újságíró, aki korábban Szegeden dolgozott. Szerinte az álhírekből politikai tőkét kovácsolhat az egyik párt, aminek az az érdeke, hogy a másik pártra rossz szemmel nézzenek. Kérdés, ki mond igazat?– hozott példát a múltból az álhírekre Hanczár János, aki megemlítette Kempelen Farkas sakkozógépét és Orson Welles ufótámadással riogató, Világok harca című rádiójátékát is, ami hatalmas pánikot váltott ki 1938-ban Amerikában.

„A jobboldaliak falták az információimat. Az emberek manapság határozottan egyre butábbak, már senki nem ellenőriz semmit, és ez félelmetes" – mondta Horner a lapnak.

– Ma olyan szinten jönnek az álhírek, hogy magának az amerikai álhírkirálynak, Paul Hornernek a halálhírét is szeptember 16-án jelentették meg, holott szeptember 18-án hunyt el – hangsúlyozta Hanczár János. Horner egyik legemlékezetesebb álhíre az volt, amely szerint a titkosszolgálat egyik embere Barack Obama volt elnökről „felfedte", hogy homoszexuális és radikális muzulmán. De azt is elterjesztette a Donald Trump és Hillary Clinton között dúló elnökválasztási kampányban, hogy Obama be akarja tiltani az amerikai himnuszt, amivel republikánus szavazók garmadáját bőszítette fel és állította Trump oldalára. Horner később azzal hetvenkedett a The Washington Postnak, hogy ő juttatta be a Fehér Házba Trumpot.Horner mellett orosz hackerek is aktívan próbálták befolyásolni az amerikai elnökválasztást álhírek terjesztésével. A napokban jelenet meg, hogy a hackerek Oroszországból és Venezuelából álhíreket publikáltak Katalónia Spanyolországtól való elszakadásával kapcsolatban. A spanyol Néppárt elnöke, Esteban González Pons szerint ezek az álhírek az Európai Unió stabilitását akarják aláásni, és a katalán válságot eszközként használják a céljuk eléréséhez.– Nincs pardon az álhírgyártó csatornáknak, amelyek nagy része politikailag is próbálja magát helyzetbe hozni, és bár néha olyan butaságokat, személyre szabott álhíreket terjesztenek, amelyek elsőre is hihetetlennek tűn-nek, az emberek mégis elhiszik azokat. Így akarnak manipulálni bennünket – magyarázta Hanczár János, aki szerint az egyetlen védekezés a gyanakvás.