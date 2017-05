Kampányüzemre kapcsol az MSZP Botka Lászlóval

Nemcsak baloldali szavazókkal találkozott, hanem bizonytalanokkal és olyanokkal, akik eddig a Fideszben bíztak, de csalódtak, illetve akik elkeseredésükben a Jobbikra voksoltak.



Ami pénzbe kerül, ahhoz alátámasztott szándékok vannak. Kérdésünkre megjegyezte, a Rolex-, búvárkodás-, Szeviép-, telekügyben „az aljas hazugságok miatt" indított perekből hetet nyert meg eddig, és legalább tíz folyik.

– Nagyon jó, nem? – kérdezett vissza érdeklődésünkre Botka László , akit az MSZP egyedüli indulóként megszavazott miniszterelnök-jelöltjének a szombati kongresszusán.Kíváncsiak voltunk, ha ő felszántja is a pályát, mozgósítani tudja-e a pártját, és sikerül-e egymillió új szavazót szerezni a parlamenti választásokig hátralévő szűk egy évben. Szeged polgármestere elmondta, végigjárta az összes megyét.Azt látta: a választók egyre nagyobb tömegei támogatják új baloldali elképzeléseit. Az emberek az igazságtalanságot érzékelik az élet szinte minden területén, és igénylik az egyenlőséget a középpontba állító európai programot.– Azonnal kampányüzemmódba kapcsol a párt. Ez nálunk azt jelenti, hogy júniusban feláll az országos választási bizottság. Elkezdjük a felkészülést, a képviselőjelöltek kiválasztását. Ehhez, a listaállításhoz és a szövetségkötéshez kértem felhatalmazást, illetve hogy én vezethessem a pártot irányító testületet a felkészülés alatt. A többség ezt is jóváhagyta – tette hozzá a teendőkről.Arra, hogy nem rémisztő-e a 96 százalék, Botka László úgy reagált, a kongresszusi küldöttek is érzékelték: a programja új lendületet hozott. Arról, hogy kik segítik majd a háttérben, nem kívánt többet elárulni, szerinte a választókat nem ez érdekli.Azért megjegyezte: lesz ilyen stáb. Úgy látja, ahhoz, hogy a pártot aktivizálják, remény kell, és az megérkezett. Ezt mutatják szerinte a közvélemény-kutatások is, amelyek alapján a választásokon a részvételüket biztosra ígérők között az MSZP-szavazók aránya meghaladta a 20 százalékot. Régen volt ennyi.A hangoztatott vállalásokról a miniszterelnök-jelölt elmondta, az nem ígéretcunami. Jelentős részéhez egy fillér sem kell, vagyis ahhoz, hogy visszaadják a polgárok szabadságát és újraépítsék a jogállamot.Ez csak azt mutatja véleménye szerint, hogy a Fidesz nem vitatkozik, hanem karaktergyilkol. Első útja szerdán és csütörtökön Brüsszelbe vezet, ahol nem Soros Györggyel találkozik, nincs is ilyen terve, hanem az Unió magas rangú tisztviselőivel tárgyal, főként szociális kérdésekről.