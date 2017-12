Kamu volt a fesztiváljegyet kínáló pornóoldal

A levél múlt héten szerdán érkezett. Csütörtökön mi is szörnyülködve nézegettük az oldalt, és nem csak azért, mert rengeteg, gyakorlatilag pornóképnek minősülő fotót tartalmazott fiatal lányokról, akiknek még üzenetet is lehetett küldeni.

Olvasói levelet kaptunk néhány nappal ezelőtt: Baloghné Nagy Márti néven panaszolta a levélíró, hogy egy felháborító internetes oldalra bukkant. „Lehet, a 42 évemmel én nem értem már a fiatalokat, de amit ma a lányom mutatott, egyszerűen felháborító! Az oldalra már két barátnője is regisztrálta magát, a lényege, hogy valamilyen fesztiválra adnak jegyet azoknak, akik minél merészebb képet töltenek fel magukról. Még csak nemrég indult, de már most is százával rakják fel magukat a gyerekek."

Az oldal meg sem nevezte ugyanis, hogy milyen fesztiválra ad jegyet a fotófeltöltőknek, azt sem, mikor sorsolnak, a felhasználási feltételekben pedig már szó sem volt nyereményjátékról. Arról viszont igen, hogy az oldalt amerikai szerverről működtetik, vagyis más szabályok vonatkoznak rá.

Az oldal csütörtökön folyamatosan változott: délelőtt például még szerepelt egy szexpartnerkereső oldal támogatóként, majd ez később eltűnt. Egy ideig elérhető volt a titokzatos fesztivál neve is: ekkor a Balaton Sounddal kecsegtették a kihívó fotók beküldőit. Délután már az volt a felhívásban, hogy csak ruhás képeket lehet feltölteni, majd eltávolították az összes meztelen képet, és átalakították felnőtt társkeresővé. Péntek reggelre pedig elérhetetlenné vált az oldal, helyette egy hosszas magyarázkodó szöveget lehet csak találni.

Az már csak hab a tortán, hogy több bántó helyesírási hibát is tartalmazott az egyébként meglehetősen hevenyészett weboldal, és képesek voltak még egy olyan szöveget is feltenni, amiben arra buzdítanak minden fiatalt, hogy tartózkodjanak a könnyű pénzkeresettől.A weblapon most arról tájékoztatnak – szintén több helyesírási hibával tűzdelve – az üzemeltetők, hogy az egész egy gerillamarketing volt. Médiafelhajtást akartak, és nem gondolták, hogy bárki regisztrálni fog. Ez állítólag nem is történt meg, a képeket, amelyek láthatók voltak, egy másik oldalról egy algoritmus jelenítette meg véletlenszerűen.Az oldalt viszont leállították, mert a média már olyan feltételezésekbe bocsátkozott, hogy az oldalon nem csak 18 éven felüliek voltak vagy lettek volna.„Elnézést kérünk mindazoktól, beleértve a média tisztelt képviselőit is, akik jóérzését megsértettük ezen balul elsült média akciónkkal" – zárul a mentegetőzés. A Google persze nem felejt: tárolt oldalakon továbbra is megtalálhatók a pornográf felvételek – akárhonnan származnak is.