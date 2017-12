Kamu zebrát festettek fel a Retek utcában

Első pillantásra olyan, mintha igazi lenne, csak kopott. Megtéveszti a közlekedőket a kézzel festett „átkelőhely". Fotó: Karnok Csaba

– Ötletes, nem vettem észre, hogy kamu. Szerintem szükség lenne itt egy valódi zebrára is – vélte tegnap délelőtt a Retek és a Bite Pál utca sarkán megkérdezett középkorú nő.Mi tíz perc alatt négy gyalogost láttunk, aki teljes nyugalommal kelt át a gagyi módon fölfestett „kamu zebrán". Az autók egy része lassított, majd megállt az átkelő gyalogosok láttán, míg mások simán áthajtottak a „gyalogátkelőhelyen", hiába készült éppen valaki átmenni az úton.

Egyik olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy valaki nemrégiben egy „kamu zebrát" festett fel a Retek és a Bite Pál utca sarkára. Ezzel nemcsak az a gond, hogy nem hivatalos, hanem az is, hogy felelőtlenség: a kevésbé figyelmes gyalogosok valódinak, bár kicsit kopottnak hiszik, és biztonságban érzik magukat, amikor lelépnek az egyébként elég forgalmas Retek utcai úttestre. A „gyalogátkelőhelyre" azonban nem figyelmezteti a járművezetőket tábla – hiszen az a zebra valójában nincs is –, így arra sem tudnak felkészülni, hogy hirtelen eléjük lép egy gyalogos.– Főleg az idősek részéről lenne igény itt egy zebrára, mert el kell menni messzire, ha át akarunk menni az úton – mondta Varga Lászlóné, aki le is szállt a bicikliről, amikor arra készült, hogy szabályosan átkeljen a „zebrán". Miután elmondtuk neki, hogy az nem igazi, inkább a valódi felé vette az irányt. Sem ő, sem más megkérdezett környékbeliek nem tudták megmondani, mikor festhették fel a csíkokat az úttestre, de úgy vélték, nemrég kerültek csak oda. A kamu zebra egyébként a valódiaktól nagyjából 100-100 méterre van.– Többször érkezett már lakossági igény arra, hogy ezen a helyen legyen gyalogátkelőhely, de mivel nem voltak meg a telepítés előírt feltételei, azaz nem volt indokolt, a városüzemeltetési iroda elutasította azt. Az az utánzat, amit a közlekedési hatóság engedélye nélkül festett fel valaki, viszont alkalmas arra, hogy a közlekedőket megtévessze, és így főleg a gyalogosok biztonságát veszélyeztesse – mondta el Kósa János, a városüzemeltetési iroda osztályvezetője. Hozzátette, még a napokban megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy eltüntessék a megtévesztő és ezért balesetveszélyes útburkolati jeleket.A Szegedi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.