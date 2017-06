Kánikula: együtt izzad a kocsiban tanuló és oktató

Tudta?



– Melegben az erek kitágulnak, ezért lassabban áramlik a vér, kevesebb jut belőle az agyba, csökken a koncentrálóképesség és a figyelem. 30 fok felett tíz kilogrammonként négy deciliter folyadékot tanácsos fogyasztani. Ez azt jelenti, hogy egy 100 kilós embernek naponta négy liter folyadékot meg kellene innia – magyarázta – Melegben az erek kitágulnak, ezért lassabban áramlik a vér, kevesebb jut belőle az agyba, csökken a koncentrálóképesség és a figyelem. 30 fok felett tíz kilogrammonként négy deciliter folyadékot tanácsos fogyasztani. Ez azt jelenti, hogy egy 100 kilós embernek naponta négy liter folyadékot meg kellene innia – magyarázta Kass Ferenc . A szegedi háziorvos azt tanácsolja, a vízbe tegyünk kevés sót, mert az izzadsággal ásványi anyagokat is veszítünk, amelyek a szívműködés szabályozásához szükségesek. A túl sok víz fogyasztásától is óvakodni kell, mert a szervezetben lévő tápanyagok oly mértékben felhígulhatnak, hogy ionhiányos állapot alakulhat ki.

Régen és most

Zsarkó Róbert, a szegedi ATI-Császárné Autósiskola oktatója nem bánja, ha kicsivel többet fogyaszt a kis Peugeot a klíma miatt. Inkább az, mint a hőguta. Fotók: Kuklis István

– Bekapcsoljuk a klímát, és irgalmatlanul élvezzük – válaszolta kérdésünkre Zsarkó Róbert , a szegedi ATI-Császárné Autósiskola oktatója, amikor azt kérdeztük tőle és tanulójától, hogy bírják a hőséget a kocsiban. A kis Peugeot 206-osban annyira kellemes a hűs levegő, hogy az oktató szerint néha még jól is esik kiszállni belőle.– Most még kellemesen meleg az idő – viccelődött csütörtök délelőtt a Szegedi Gábor Dénes Középiskola előtt, ahol tanulót váltanak a gépjárműoktatók.Arra voltunk kíváncsiak, hogyan bírják a lassan rekord közeli hőséget azok, akik majdnem egész napjukat egy felforrósodott járműben kénytelenek tölteni.Zsarkó Róbert 13 éve oktat. Azt mondta, a légkondicionáló berendezések elterjedése előtt nyaranta igyekezett reggel és este dolgozni, amikor még nem volt akkora a hőség. – Munka közben otthon a medencében lehűtöttem magam. Most meg, amikor végre van klíma a kocsiban, már nincs medencém – mondta.

Inkább a nagyobb fogyasztás

Sok vízzel és klímával vészelik át a kánikulát a taxisok. Krisztin Tamás igyekszik árnyékba parkolni.

Tanulója, Tóth Sándor örül, hogy nem a menetszél hűsítő fuvallatára kell bíznia kényelmét. Jól kihasználja a Peugeot 206-os nyújtotta kényelmet, már tavaly augusztus óta tanul vezetni. – Lassan haladok – mosolygott.Bár a kényelmi extra használata többletfogyasztást okoz, az oktató úgy fogalmazott, a hőgutánál jobb egy kicsivel magasabb fogyasztás.

Nem fújja az utas arcába

Vasárnap már 37 fokos hőség lesz



A következő napokban tovább melegszik a levegő. – Kánikulai meleg lesz, az tuti – kezdte Pernyész László, az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. Pénteken még kaphatunk a nyakunkba egy kis záport, akkor csak 35 fok lesz. A hétvégén tovább emelkedik hőmérséklet, vasárnap már 37 fokos hőség lesz. A legrosszabb, hogy a jövő hét elejéig éjjel sem csökken a hőmérséklet 20 fok alá. – Egy anticiklon ül ránk, az okozza a kánikulát. Csúcsokat még nem döntünk, tíz évvel ezelőtt Szegeden június 22-én és 24-én 39,8 fokot mértek – mondta a szakember.