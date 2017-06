Kánikulában is dolgozniuk kell a forró munkahelyeken

Hidegből melegbe



A porcelángyárba új dolgozók érkeztek. – Mondtuk, hogy itt bizony meleg lesz – mesélt egy történetet Hideg Gábor. „Végre meleg!" – mondták. Kiderült, hogy egy húsüzemből jöttek, ahol mindig hidegben folyt a munkavégzés. Az első napon tetszett nekik a hőmérséklet. Kíváncsiak vagyunk a folytatásra.

– Kiszívja az emberből a meleg az erőt. Elfáradok rendesen a műszak végére – mondta Szabó Erika, aki a hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch Magyarország Kft. dolgozója. Néhány méterre dolgozik csupán a kemencétől, ami még úgy is fűti a környezete levegőjét, hogy egy fallal izolálták.A porcelángyárban a kemencék körül 35-40 Celsius-fok is lehet. Az ilyen magas hőmérséklet sokakat még akkor is megvisel, ha csak elszaladnak a közeli kisboltba. Mit szóljanak azok, akik napi 8 órában ilyen melegben dolgoznak?– Most egyébként egészen jó a helyzet. Még odakint sincs olyan meleg. Van három befúvó körülöttünk, így azért könnyebb elviselni a meleget. Akkor rossz, amikor be kell csukni a tetőablakokat, mondjuk viharban – mondta Szabó Erika.– Munka közben sokat kell inni. Sajnos nekem kevés a vízigényem, két liternél több nem megy le. Szerencsére a közvetlen környezetemben még nem lett rosszul senki a melegtől.– Nyolcszáz munkatársam közül 100-150-en dolgoznak melegben. Ez a porcelángyártás velejárója. Amit lehet, megteszünk, hogy minél elviselhetőbbek legyenek a körülmények – mondta Hideg Gábor, a Villeroy & Boch ügyvezető igazgatója.Arról is beszélt, hogy nemcsak a kemencéknél van meleg, hanem a gipszformaöntésnél is. Ott ráadásul a páratartalom is magas.– A gyár évi szokásos leállását a júliusi kánikula idejére tervezzük. A tapasztalatok szerint akkor van a legmelegebb. A gyár legtöbb részlegén mindennap 10 órakor leáll a munka. Van egy speciális technológiánk, ami reggel 6-ig kicseréli a levegőt a csarnokokban.Így kellemes hőmérséklet fogadja a hajnali műszakba érkezőket. Gond akkor van, ha éjjel sem megy odakint a hőmérséklet 30 fok alá... Néhány éve, új módszerként, vízpermettel is hűtünk, ami olyan, mint a párakapu. Ezzel normál esetben 4-5 Celsius-fokkal is lehet csökkenteni a hőmérsékletet, de volt, hogy 7-8 fokot is sikerült. Azt már megérzik a dolgozók.

A Villeroy & Bochnál hideg víz, ásványvíz áll a dolgozók rendelkezésére. Napi öt vitaminos pezsgőtablettát, szőlőcukrot is kapnak. Szükség esetén óránként rendelnek el a műszakvezetők ötperces pihenőt. Ha valakin látják, hogy nem érzi jól magát, akár kötelező tusolásra is elküldhetik.– Nálunk télen-nyáron egyformán meleg van. Megszoktuk, nem okoz problémát – mondta Füsti-Molnár Lajos szentesi cukrászdavezető. – Mi inkább a vásárlókon érezzük az időjárást. Ha hűvös van, süteményt vesznek, ha meleg, akkor fagyit. Ha nagyon meleg, akkor otthon maradnak, sziesztáznak, és nem vesznek semmit – mondta.– Fiatalkorom óta mezőgazdasággal foglalkozom, különböző beosztásokban – tudtuk meg Magony Ferenc nagymágocsi gazdálkodótól. – Ha munka van, akkor nem lehet a hőmérséklettel foglalkozni. A mezőgazdaság nem az a műfaj.Ha szükségét érzem, behúzódom kicsit az árnyékba, iszom vizet. Úgy könnyebb elviselni a hőséget. Valamelyik nap épp megsajnáltam az útépítőket, hogy ha esik, ha fúj, ha kánikula van, dolgozniuk kell. Más a feladat, de a körülmények ugyanazok.