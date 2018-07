Kányádi Sándor és Ilia Mihály levelezését a rendőrség is figyelte

Nagy utazó volt



Szívesen utazott, szerették a nyugati magyarok is, Brazíliában cserkészcsapatot neveztek el róla. Dél keresztje alatt című ciklusa a dél-amerikai útjáról szól. Azt pedig, mennyire tudatos költő volt, jelzi, hogy szász-német erdélyi költészetet, jiddis népköltészetet fordított, és a legjobb román költőket. Tudor Arghezi, amikor Kányádival beszélgetett, átváltott magyarra: magyar volt az édesanyja.

Ilia Mihály: Azt mondta, itt is, ott is tudják azok a szervek, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy kapcsolatban vagyunk, miről mit gondolunk, fölösleges titkolózni. Fotó: Frank Yvette

Nagygalambfalván helyezik örök nyugalomra

Kányádi Sándort kívánságának megfelelően szülőfalujában, a Hargita megyei Nagygalambfalván helyezik ma örök nyugalomra – közölte a budavári önkormányzat, amely saját halottjának tekinti a június 20-án, 89 évesen elhunyt Kossuth-díjas költőt. Kányádi Sándor nemcsak a 20. és a 21. század, hanem az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő költője volt. Költészetének legfőbb üzenete a szülőföld szeretete, a táj, a kultúra és az ember egysége, az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors. Költői, írói, műfordítói munkássága mellett személyéhez számtalan kezdeményezés fűződik: közadakozásból állíttatta a budapesti Tabánban Elek apó kútját, amely Benedek Eleknek állít emléket, kezdeményezésére született a Magyar Mesemúzeum és a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj is. Kányádi Sándort kívánságának megfelelően szülőfalujában, a Hargita megyei Nagygalambfalván helyezik ma örök nyugalomra – közölte a budavári önkormányzat, amely saját halottjának tekinti a június 20-án, 89 évesen elhunyt Kossuth-díjas költőt. Kányádi Sándor nemcsak a 20. és a 21. század, hanem az egyetemes magyar irodalom kiemelkedő költője volt. Költészetének legfőbb üzenete a szülőföld szeretete, a táj, a kultúra és az ember egysége, az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors. Költői, írói, műfordítói munkássága mellett személyéhez számtalan kezdeményezés fűződik: közadakozásból állíttatta a budapesti Tabánban Elek apó kútját, amely Benedek Eleknek állít emléket, kezdeményezésére született a Magyar Mesemúzeum és a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj is.

– Kezdő tanárként kíváncsi voltam az egyetemünk kolozsvári hagyományaira. Tudtam, hogy Benedek Elek, Bánffy Miklós a két világháború között ellátogatott Szegedre, érdekelt ez a kapcsolat. 1959-ben Juhász Gyula máramarosszigeti időszakának dokumentumait kutatva jártam Erdélyben. Eljutottam az élő irodalomig, személyes kapcsolatba kerültem Kányádival is. Ő mutatta meg nekem Kolozsvárt. Szerette nagy városnéző sétákra vinni a barátait, ahogy más erdélyiek is, Balogh Edgár például. Később jöttem rá, azért alakult így, mert a lakásukon lehallgatókészülék volt. Otthon nem lehetett rendesen, komoly dolgokról beszélni, főleg külföldiekkel. A Fekete-piros fontos vers: a vidéki lányok a nagyvárosba mennek megkeresni a stafírungot, és egyetlen szórakozásuk a hétvégi közös tánc a kolozsvári postapalota mellett. Csöndben táncolnak, a zene fejben szól. Erre az érdekes szokásra fölfigyelt Kányádi, és arra, hogyan nyilvánul meg ebben a képben az összetartozás. Kányádi verseit jól fogadták, sok levelet kaptunk. Őt én hoztam a laphoz, de jó barátságban volt Vörös Lászlóval is később. Az, hogy nagy költő, életében is nyilvánvaló volt. Ahogy Aranynak, Petőfinek, Vörösmartynak, neki is emblematikus versei maradnak fönn a köztudatban, a Fekete-piros mellett a Valaki jár a fák hegyén, a Halottak napja Bécsben.– Az Erdélyi Helikon alkotóit tekintette elődeinek. Azt a társaságot, amelynek elve volt, hogy ha már Magyarország lemondott róluk, akkor maradnak maguknak, és megkeresik a hagyományaikat, vigyáznak rá. Kányádi ragaszkodott ehhez a vonalhoz, több képviselőjéről verset írt, Benedek Eleknek padot is készíttetett a lakásához közel. Ugyanakkor tényleg az egyetemes magyar irodalom költője, aki a nyelvet tekinti a legfontosabb értéknek és eszköznek, mert ez hordozza a kultúrát, az írott és az élő szó egyformán. Szeretett irodalmi esteken beszélni. Nagyon szépen mondta a verseit – színésznek készült, egy évet tanult is a színművészeti egyetemen – és ő járt a legszorgalmasabban a fiatalok, gyerekek közé. Tudta, hogyan kell olvasót nevelni. Egyszer vele voltam Régenben, ahol másfél órát beszélgetett a gyerekekkel. Megdöbbentő volt, és tanítani való, hogyan bontotta ki a gyerekekkel közösen, mi a vers, miben különbözik prózától, újságcikktől, politikai írásoktól – és miért kell olvasni. Gyerekversei sem gügyögő szövegek. Bár szerette az avantgárdot, mégis többnyire a hagyományos magyar verstípusban alkotott, ezekhez a művekhez könnyű jó zenét írni.– Volt elég gondja-baja a rendszerváltás előtti hatalommal. Gyerekverse is szól arról, hogy az erős, durva állat erőszakot tesz a szegény gyöngén, és drámát írt, amelyben a ház előtt áll a lehallgató autó, mindent hallanak, ami a lakásban történik. Tényleg figyelték, amikor átjárt Magyarországra, a magyar belügy is rákapcsolódott. Járt ő Szegeden keresztül Jugoszláviába is, és parázs vitái voltak Bori Imrével, mert a vajdasági magyar irodalom más irányultságú, mint az erdélyi. Azért jellemző, hogy amikor együtt voltunk a Kossuth- és Széchenyi-bizottságban, és arról döntöttünk, hogy Bori Imre Széchenyi-díjat kapjon-e, két kézzel szavazott rá. Nem volt elfogult. Ugyanakkor szívesen ironizált, nehéz volt békés barátságban beszélgetni vele, mert hamar fordított a szón. Nem fogta vissza a nyelvét.– Szépen írt, kézzel. Látszik, hogy kisiskolás korában szép írásra tanították. Az erdélyi írók, költők, akikkel kapcsolatban álltam, gyakran szűkszavú üzeneteket küldtek, ismerősökön keresztül. Részletes, hosszú leveleket írt, és rendesen, a postán keresztül küldte. Azt mondta, itt is, ott is tudják azok a szervek, amelyek ezzel foglalkoznak, hogy kapcsolatban vagyunk, miről mit gondolunk, fölösleges titkolózni. Így amikor megkaptam a történeti hivataltól a rám vonatkozó Kádár-kori jelentések másolatát, a kétezer oldalban volt jó néhány Kányádi-levél is, amit elfogtak, lemásoltak, és betették a dossziéba.