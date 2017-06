Kanyargós úton jár a villamosvasút: a MÁV-vonal felújításán áll vagy bukik a tramtrain

Megtérülési számítások

Németh Zoltán Ádám, az SZKT tramtrainszakértője. Fotó: Karnok Csaba

– Már 2007-ben előzetes megvalósíthatósági tanulmány készült a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrainre, amely kanyargós utat jár be. Most a kormány kezében van a döntés, hogy mikor és hogyan ér célba a villamosvasút – mondta előadása elején Németh Zoltán Ádám Az SZKT tramtrainszakértője elmondta, a tervezett menetrend szerint húszperces követési távolsággal reggel 4.34-kor indulna az első, és 21.44-kor az utolsó villamosvonat. Vásárhelyen minden megállóban száz férőhelyes kerékpártárolót alakítanának ki, mert míg Szegeden 17, addig Vásárhelyen 48 százalék a biciklit használók aránya. A szakember azt is elmondta, Magyarországon a két város között az egyik legerősebb az utasforgalom. Tehát a tramtrain indokolt beruházás.Korábban volt egy 10+13 milliárd forintos képlet a projektre, tíz a járművekre, tizenhárom pedig pályaépítésre. Németh Zoltán Ádám szerint azért volt éppen 23 milliárd forint, mert ez még belefért az EU kisprojekt kategóriájába, amelyről csak Magyarországon döntenek. Efölött már brüsszeli jóváhagyás kell. A megtérülési számításokat nagyon komolyan veszik az Unióban, mert csak arra adnak pénzt, amiről kimutatható, hogy megtérül. Ennek legfontosabb eleme, hogy a tramtraint használók hamarabb érnek be a munkahelyükre, így a megspórolt időben többel növelik a GDP-t, mint amennyibe a beruházás került. A tervezők számára azonban már régebben kiderült, tisztán uniós pénzből nem lehet megcsinálni a tramtraint.

Fél évszázada nem nyúltak hozzá

10 éve dolgoznak rajta

– A tramtrain reálisan 60 milliárd forintos beruházás, amelyben van egy 20 milliárdos lyuk. Ha ezt betömi a kormány, akkor lesz tramtrain, ha nem tömi be, akkor nem lesz – hangsúlyozta Németh Zoltán Ádám. A lyuk pedig a MÁV 135-ös számú vonala, amelyhez a szakértő szerint legalább ötven éve nem nyúltak hozzá. Ha ezt nem újítják fel, akkor maximum döcögni tud a villamosvasút, de nem százzal repeszteni Szeged és Hódmezővásárhely között, így az utasok sem érnek be hamarabb a munkahelyükre.– A Szabadkáig közlekedő tramtrain már egészen más szint – mondta a szakember a kormányfő bejelentése kapcsán. Hangsúlyozta, tíz éve dolgoznak a Szeged és Hódmezővásárhely közé tervezett villamosvasúton, megvannak az engedélyek, beszerezték a járműveket – igaz, csak egy ajánlattevő volt, és a Stadlernek vastagon fogott a ceruzája –, de ha a kormány finanszírozza a beruházást, és eldördül a startpisztoly, meg tudják valósítani a tramtrainprojektet.