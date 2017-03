Kanyarós kisbaba és munkás a határ túloldalán

Már 12-en betegek



Tegnapra 12-re emelkedett a kanyarógyanús esetek száma a járványügyi zárlat alatt álló makói kórház dolgozói között – tájékoztatta lapunkat Tegnapra 12-re emelkedett a kanyarógyanús esetek száma a járványügyi zárlat alatt álló makói kórház dolgozói között – tájékoztatta lapunkat Kallai Árpád főigazgató. Az illető reggel nem is jött dolgozni, jelezte, hogy beteg. Az intézményben ápoltak közül továbbra sem fertőződött meg senki, ellátásuk zavartalan.

Urcan Mircea is naprakész a kanyaróval kapcsolatos hírekből.

A kanyaró mindennapos beszédtéma Romániában, miután egy év alatt több mint háromezren kapták el a betegséget. – A mi megyénkben öt haláleset történt emiatt – mondja a romániai Nagylakon aNicolae Balcescu utcai házuk előtt Urcan Mircea , amikor szóba hozzuk a betegséget. Ő Aradon lakik, mostanában csak „az öregek házát" rendben tartani jár Nagylakra.A magyar határ melletti kisváros egyik háziorvosa, dr. Orbán Katalin azt mondja, korábban is voltak kanyarós megbetegedések Romániában, de ilyen sokat eddig nem láttak el. Ez összefügghet azzal, hogy egyre többet utaznak az emberek a megélhetés érdekében. A vendégmunkások olykor viszik a gyerekeket magukkal, akiket vagy rendesen beoltanak, vagy nem.– Az én praxisomban is előfordult néhány könnyebb lefolyású eset: vendéggyerekek, akik Németországból jöttek, valószínűleg nem voltak beoltva – mondja a doktornő, akinek 2826 román, szlovák és magyar anyanyelvű betege van a hétezer lelkes településen.– Az egyik betegem kilenc hónapos kisbaba, aki még nem is kaphatott védőoltást, és egy felnőtt, aki Aradra jár be dolgozni naponta. Nála is könnyű lefolyású a betegség, otthon lábadozik. Ha komolyabb eset lett volna, azt beutaljuk a kórházba.

A nagylaki orvosok is dühösek voltak, amikor az oltásellenes mozgalom terjedni kezdett. Katalin szerint csak olaj volt a tűzre, hogy a kezdeményezés körüli vita viszonylag nagy teret kapott a romániai médiában. Sokan ebből azt a következtetést vonták le, ha már erről ilyen élénk, komoly vita folyik, tényleg lehet valami igazság az ellenzők érveiben. Most aztán látszik az „eredmény".– Én eddig minden szülőt meg tudtam győzni arról, hogy a védőoltás fontos. Amikor a 14-15 éveseknél a tetanusz és a diftéria emlékeztetőjét adjuk be, előfordul, hogy páran azt mondják, nem akarják, de végül ők is szót fogadnak.Katalin kezdő orvos volt, amikor Romániában bevezették a francia Pasteur-intézet kanyaró elleni vakcináját. Sokáig azt használták, most egy, a mienkével megegyező oltóanyagot. Az 1987-es születésűek három részletben kapták meg a védettséget.– Az, hogy nem sokan ellenkeznek, talán annak is köszönhető, hogy a mi betegeink könnyebben jutnak információhoz. Sokan átjárnak Magyarországra, nemcsak dolgozni, hanem kezeltetik is magukat: tőlünk Arad és Szeged egyformán ötven kilométer. Aki megengedheti magának, megy Magyarországra, olykor Budapestre, sőt, Bécsbe. A makói kórházba is járnak, mert ott is kedvesek, jó az ellátás. Bár kideríteni utólag nagyon nehéz, több mint valószínű, Makón elláthattak olyan romániai beteget, aki kanyarós volt. Attól, hogy ez így alakult, még nem kell azt hinni, hogy mindenki, aki Romániából jön, kanyarós, vagy aki fürdik a makói fürdőben, elkapja – mondja, amikor a Facebookon olvasott megjegyzésekről beszélünk.Nagylakon olyan típusú ügyeleti ellátás, mint nálunk, nem működik. Viszont a négy helyi orvos minden hívásra reagál. Ők látják el a sürgős eseteket, és tényleg mindenre föl vannak készülve. Katalinnál nőgyógyászati vizsgálóasztalt is láttunk. Az egyik egészségügyi intézménnyel közösen nőgyógyászati szűrővizsgálatot is végzett nemrég a városban.