Kanyarót hozhatnak a feketén dolgozók

Románia: Nem mi exportáljuk a kanyarót

A legálisan érkezők szem előtt vannak

Mester Lajos szerint a fertőző gócot azok jelenthetik, akik Romániában sem foglalkoztak különösebben a kanyaróval. Fotó: Karnok Csaba

– Nem tudom, hogy mi az, amiről beszélnek – válaszolta egy fiú, akivel Zákányszék és Ruzsa között találkoztunk. A romániai fiatalembertől annyit sikerült megtudnunk az egyébként üres tanyán, hogy napokkal ezelőtt érkezett, egyelőre nincsenek papírjai. A Romániában terjedő kanyaróról még csak nem is hallott. Magyarországon már lecsendesedett a kanyarójárvány, Romániában viszont hétről hétre növekszik a betegek száma.Egy hete 3799 megbetegedésről tett jelentést a romániai egészségügyi központ, a korábbi adatokkal összehasonlítva ez azt jelenti, hogy hétről hétre duplázódik a kanyarósok száma a szomszédos országban. A román egészségügyi miniszter visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Románia exportálná a járványt. Florian Bodog úgy véli, hogy a betegség olyanokat fertőz meg, akik nincsenek beoltva.– Nagyjából 80-100 romániai felnőtt és 10-15 gyermek van a rendszerünkben – Mester Lajos zákányszéki háziorvosnak is az az álláspontja, hogy a magyar lakosság nagyobb része védett. Akik pedig az 1969–1989 közötti időszakban születtek, azoknak lehetőségük van az oltás újbóli felvételére. – Ha reggel rendelünk, akkor estére itt van az oltás a rendelőben – nyugtat meg mindenkit a vegyes praxist működtető és egyben üzemorvosként is dolgozó orvos.

A feketemunkások lehetnek a gócok

– A gond az illegálisan érkezők között lehet, hiszen akit bejelentenek, azok átesnek a foglalkozás-egészségügyi kontrollon – magyarázza a háziorvos. – A védőnőkkel és a szociális ellátókkal is együtt dolgozunk – magyarázza a doktor, aki azt is hozzáteszi, hogy az illegálisan foglalkoztatott vendégmunkások reális veszélyt jelenthetnek, de csak azokra, akik nem szereztek védettséget oltással, vagy azzal, hogy gyerekkorukban már átestek a betegségen.– Az érdekes helyzet lesz, ha itt jelentkezik egy kanyarós romániai állampolgár – veti fel Mester Lajos. – A makói példa is azt mutatja, hogy jól lehet blokkolni a terjedést – teszi hozzá a háziorvos.– Azok, akik feketén dolgoznak itt, hozták a családjaikat, ebben élnek otthon is. Nem törődnek a kanyaróval, azt sem tudják, hogy mi az – osztja meg tapasztalatait az orvos. Mester Lajos szerint még azok sem tudják pontosan, hogy be vannak-e oltva, akik megjelennek a vizsgálaton. Többnyire nem tudják hivatalosan igazolni, hogy be vannak oltva, a bemondást meg nem vesszük készpénznek. A kisgyermekek esetében jobb a helyzet: ők a romániai protokoll szerint be vannak oltva. Ilyenkor mi néhány oltást, ami a magyar rendszerben szerepel, még beadunk.