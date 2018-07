Káosz és dugók az utakon: a nagykörút lezárása miatt mától még rosszabb lesz a helyzet

Nem érdekli a közlekedőket a tábla Ma reggelre kitették a behajtani tilos táblát a nagykörút Mars téri szakaszához a Bakay Nándor és a Gutenberg utcától. Ennek ellenére a legtöbben behajtanak a körútra. Aki a Bakay felől balról kanyarodik ki, az nem is veszi észre a táblát, a szemből érkezők többségét nem érdekli.

A Hajnóczy utcából sem lehet már kihajtani a körútra.



A rendőrök a Párizsi körút és a Kossuth Lajos sugárút kereszteződésénél jobbra terelik a forgalmat, csak a buszokat engedik be a Mars tér felé. Itt a majdnem Madách utcáig torlódik fel a kocsisor.



A Kossuth Lajos sugárútról sem lehet jobbra fordulni a Mars tér felé. A Google térképén is szépen látszik, konkrétan mit jelentenek a lezárások. Nem kevesebb, mint nyolc tábla jelzi, merre nem lehet megközelíteni a Mars teret.



Ma reggelre kitették a behajtani tilos táblát a nagykörút Mars téri szakaszához a Bakay Nándor és a Gutenberg utcától. Ennek ellenére a legtöbben behajtanak a körútra. Aki a Bakay felől balról kanyarodik ki, az nem is veszi észre a táblát, a szemből érkezők többségét nem érdekli.A Hajnóczy utcából sem lehet már kihajtani a körútra.

– Ne is mondd! Makói vagyok, és már herótom van tőle. Katasztrófa a közlekedés. Asztalosként sokat járok a városban, a múltkor majdnem összetörték az autómat. Nem hiszem el, hogy ilyen bolondok közlekednek az utakon. A Mars teret hiába kerülöm ki, akkor a Tisza Lajos körút dugul be délután négykor. Ami eddig egy félórás út volt, az most másfél óra – mondta tegnap Sóki Attila a Hajnóczy utcában fejével a Mars tér felé intve, ahol a buszmegállók felújítása miatt több sáv járhatatlan, és a Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola felé sem lehet behajtani.Mint megírtuk, a szegedi busz- és trolimegállók műszaki állapota, valamint a járműforgalom alapján választották ki azt a 36 helyszínt, ahol a felújításokat végzik. A város európai uniós forrásból 417 millió forintot költ a szeptemberig tartó kivitelezésre (2018. május 14.: 36 megálló újul meg Szegeden: akadálymentesítenek, esőbeállókat és korlátokat telepítenek).A lámpák sárgán villognak a Hajnóczy utcánál, csúcsidőben a Mikszáth Kálmán utcától az Árkádig is elér a kocsisor vége. Itt gyalogosan átkelni sem egyszerű, mert a lámpa sem működik, és a zebrának is hűlt helye. A Hajnóczyról gyakran csak a balról érkezők jóindulatán múlik, milyen gyorsan sikerül jobbra kikanyarodni.Az 5-ös főút nagykörúti részének felújítási munkálatai miatt a múlt hétvégén lezárták a Mikszáth Kálmán utcát az útcsatlakozás aszfaltozása miatt. Hétfőtől előreláthatólag szeptember végéig a nagykörúton zajlanak felújítási munkálatok.Az eredeti tervekkel ellentétben innen a Kálvária sugárútig nem zárják le teljesen a Nagykörutat, egy-egy sávon mindkét irányba haladhat a forgalom. A lezárások előreláthatólag szeptember végéig tartanak.Bános Sándor, a Rádió Taxi Három munkatársa 1983 rója Szeged útjait, mint mondta, amióta a maszek világ bejött.– Picit áll a bál a városban, lassult a közlekedés, ennek ellenére folyamatos, mert az emberek elkerülik a gócpontokat. Szerintem sokan letették az autót. Lehet közlekedni, csak lassan – magyarázta a taxis, aki szerint az autósok már megtalálták a menekülő-útvonalakat.Kevesen tudják, de a II-es kórház közelében lévő buszmegálló felújítása miatt már hetek óta tilos behajtani a Kálvária sugárútra mindhárom irányból, a Vásárhelyi Pál út felől, a Móravárosi körútról és szemből is. Hétfő délelőtt a II-es kórházzal szemben, a Lendvai utca és a Kálvária sugárút kereszteződésénél két rendőrautó állt megkülönböztető jelzéssel, és próbálták figyelmeztetni az autóvezetőket, hogy szabálytalanul hajtanak be.Nem vette észre. Nem idevalósi. Rutinból jön – hallhattuk a leggyakoribb kifogásokat. A rendőrök elmondták, mindenkit megbüntethetnének 10 ezer forintra, de csak figyelmeztetnek. Egyikük elmesélte, a múltkor még rá is dudált egy autós, hogy miért áll a kereszteződésben, mire csak rámutatott az autóval behajtani tilos táblára.