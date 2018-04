Kapatoxol, gaga, és poca - Ön tudja, mit jelentenek ezek? Összetartozást is jelenthet a sajátos nyelvhasználat

Malacunk van!



Jól jelzi a sertés hazánkban betöltött szerepét a történelem során, hogy mennyi szavunk van az állatra. Ezek közül sok kifejezés az állat tenyésztése szempontjából hordoz fontos információkat. A teljesség igénye nélkül tehát: a disznó utóda a malac vagy a poca. Ezután egyéves koráig vagy tenyésztésbe vételig süldőnek nevezik. A herélt kan az ártány, az emse a fiatalabb, a göbe a kifejlődött nőivarú sertés, amelyekből anyakoca, becézve „coca" lehet.

Családi szleng

– Küldtem egyszer a veszprémi barátnőmnek újév alkalmából néhány apróságot, köztük egy kis szerencsemalac figurát. Írtam a mellékelt levélben, hogy remélem, szerencsét hoz neki a „poca". Később kiderült, hogy a testvérével háromszor átdúrták a kis csomagot, hogy rájöjjenek, melyik tárgy is az a poca. Vicces történet, ekkor jöttem rá, hogy ez nem mindenhol bevett szó a kismalacra, pedig a szülőfalumban mindenki használja, egyfajta kedveskedő kifejezés, amit a kisgyerekeknek mondanak a felnőttek, ha malacot mutatnak nekik – mesélte olvasónk, Alíz.Mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe iskolában, munkahelyen vagy családon belül, amikor rácsodálkoztunk a közvetlen környezetünkben egy-egy szóra vagy kifejezésre, vagy épp a saját szóhasználatunkról derült ki, hogy nem is annyira közismert a kifejezés, mint gondoltuk. Olyan is előfordul, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az általunk használt szó nem a köznyelv része, mert saját magunk vagy épp valaki a környezetünkből találta ki, mégis a mindennapjaink részévé válik a kifejezés.– A párom öccse sokáig nem azt mondta kisgyerekként, hogy a tiéd, hanem azt, hogy a tiem. Bár már felnőtt, az anyukája azóta is használja ezt a kifejezést – meséli olvasónk, Csilla. – A mi gyerekünk annak idején nem Ópusztaszerre ment kirándulni, hanem Kókusztaszerre, szerinte így értelmesebb volt a helységnév. Sokáig emlegettük ezt magunk között – osztotta meg velünk történetét Péter nevetve. – A családunk a gyíkot mai napig „gaga"-ként emlegeti, mert gyerekként így neveztem – ezt már Andrea idézte fel. Dóráéknál a poháralátétből lett „rátesző" kislányuk hatására.Ebből is látszik, hogy egy család szókincse a gyerekek elszólásaival is bővülhet, de nem csak a legkisebbek tudnak új szavakat kreálni. – Édesapám következetesen „pecabot"-nak nevezi a Facebookot, mivel nem tud angolul, és így szerinte az általa használt verziónak legalább „van értelme". Ez ránk is átragadt, néha viccből mi is így hívjuk már a párommal a közösségi oldalt – avatott be minket családi nyelvhasználatukba László.Az édesanyákat sem kell félteni, ha új szavak kitalálásáról van szó olvasóink beszámolói szerint. – Édesanyám nem kapál, hanem „kapatoxol" – kuncogott Andrea. László édesanyja pedig alkalomadtán „hallgatolódzik". –Ha a mama belelendül az okfejtésbe, akkor a hanemből „henem" lesz. Minden igyekezetünk ellenére röhögésben törtünk ki, amikor ezt felfedeztük, de szerencsére a nagyi vette a lapot, és jót nevetett ezen ő is. Mi pedig az otthoni szókincsünk szerves részévé tettük ezt a kifejezést poénból – mesélte olvasónk, Hajnalka.

Az első magyar tájszavakat összegző munka a Magyar Tudós Társaság ösztönzésére készült el 1838-ban. A Magyar tájszótár 9500 tájszót és kifejezést tartalmaz a magyar nyelvterület minden részéről.

Miért vicces?

Szármát a spájzba!

A családi nyelvhasználatunk eltér a nagyobb közösségekben használt nyelvtől. A családi történelem, a közös élmények által úgynevezett élményközösségeket alkotunk, amelyeknek részeseiként sokszor már észre sem vesszük ezt az egyedi nyelvhasználatot, csak ha olyan kommunikációs helyzetbe kerülünk, ahol szembetűnik számunkra a különbözőség – például más családok nyelvhasználata. A közös, a külvilág számára gyakran érthetetlen szavak, kifejezések, szófordulatok a kisebb közösségek, így például a családok összetartozásának érzését is erősítik – magyarázza mindezt Horányi Özséb, a nyelvtudományok kandidátusa A kommunikáció mint participáció című könyvben.A kitalált vagy félreértett, rosszul mondott szavak beemelésének azonban legtöbbször nem az összetartozás kifejezése az elsődleges célja, hanem a humor. A nyelvbotlások, gyereknyelvi új szavak azért viccesek, mint általában más is: mert különböznek a megszokottól, a normától, és mert az emberek szívesen nevetgélnek más hibáin – mondják a szakértők.Míg a véletlenül vagy direkt kreált szavaknál jó esetben tisztában van a nyelvhasználó azzal, hogy ezek nem a köznyelv részei, addig a tájszavak vagy a régies, népi elnevezések esetében már lehetnek félreértések. Ricát például hiába kérnek a Szeged környékiek az ország más területén, hiszen máshol napraforgómagként vagy szotyiként ismerik a törögetnivalót.Ha például a spájzban a stelázsiról leveszünk egy vájdlingot, hogy abban elkészítsük a szármához a tölteléket, majd ledőlünk a sezlonyra pihenni kicsit, akkor mit is csinálunk pontosan? Segítünk: a spájz kamrát, a vájdling zománcozott, nagy fülesedényt, míg a szárma töltött káposztát, a sezlony heverőt jelent. – Bár mi már nem igazán használjuk ezeket a szavakat, a nagymamám révén ismerem ezek jelentését. Ettől függetlenül még mindig meg tud lepni olyan kifejezésekkel, amelyek jelentéséről fogalmam sincs – árulta el olvasónk, Hajnalka.– A mélykúti nagyim vánkosnak hívta a párnát. Néha én is így nevezem otthon, de inkább viccből – mesélte olvasónk, Csilla. – Az én nagymamám egyszer azt mondta a borítékra, hogy kuperta. Rákerestem, ez egy létező szó! Makón a góréra (csöves takarmány tárolására szolgáló gerendaépítmény – a szerk.) mondják azt, hogy kotárka – adta át a tájszavakkal kapcsolatos élményeit Péter.A tájszavak esetében – ahogy a családi nyelvhasználatban is –, a humor forrása a normától való eltérés. Nem beszélve azokról a helyzetekről, amikor a beszélgetésben részt vevők nem vagy félreértik egymást. – Dobd odébb a slagot, kérlek! – mondta édesanyám a vajdasági ismerősünknek a kertben. Ő értetlenül állt az udvaron. Kiderült: náluk a slag tejszínhabot jelent! – igazolja a felvetést olvasónk, Bálint története.