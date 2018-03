Kapcsolódj be Te is! A segítő hozzáállás kialakítása a cél

A „Kapcsolódj be Te is" hetet Kondé Lajos, a szegedi fogadalmi templom plébánosa nyitotta meg. – Öt éve álltunk itt először, akkor még nem tudtuk, mi lesz. És lám, akik öt éve még megilletődötten ültek a résztvevők között, ma már szervezők – mondta Kondé atya. Hozzátette, öröm számára, hogy a rendezvény nem laposodott el, és van értelme az együtt töltött napoknak.



Polyák Eszter is azok között van, akik az első projektben még résztvevők voltak, ma pedig már főszervező. Tőle megtudtuk, idén 22 fiatal érkezett az eseményre, jöttek például Temesvárról és Győrből is.



A hatnapos tábor székhelye Mórahalmon lesz, itt laknak majd a fiatalok, ahol előadásokat hallgathatnak meg a szegénység, a fogyatékkal élők és a kisebbséggel való bánásmód témakörében. A hét utolsó két napján Szegeden és Bakson személyes tapasztalatokat is szerezhetnek: hajléktalanszállóba, valamint idősek otthonába tesznek látogatást. Céljuk az, hogy segítő hozzáállást alakítsanak ki a fiatalokban. A rendezvény a dortmundi Szociális Akadémiával együttműködésben valósul meg, így a szervezők között német és brazil segítők is vannak.