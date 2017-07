Kapkodás és rettegés helyett: 7 jó tanács a külföldi tanulmányok előtt

1. Időben intézkedni

Mindkét egyetemnél korán érdemes elkezdeni a szervezést, mert nem várt problémák adódhatnak, és az utolsó napokban már nincs idő ezeket megoldani. Ha nem szeretnéd, hogy a külföldi kaland miatt csússz egy egész vagy félévet az itthoni tanulmányokkal, a tanárokkal is fel kell venni a kapcsolatot, és érdeklődni a tárgyak teljesítéséről. Az egyetem weboldalán, illetve a tanulmányi osztálynál pedig a kreditátvitellel kapcsolatban lehet informálódni.



2. Magyar segítség lakásügyben

Minél előbb kezdj el lakást keresni, mert ahogy fogy az idő, csak egyre nehezebb lesz. A kiküldő egyetem nemzetközi osztályától el lehet kérni a már kint élő diákok elérhetőségeit. Ők sokat segíthetnek a tapasztalataikkal, vagy ha ők már készülődnek haza, a megüresedő szobáikra is le lehet csapni.



3. Feleannyi holmi is elég lesz

Amikor az ember költözik – különösen első alkalommal –, hajlamos mindent magával vinni, ami csak az otthonhoz köti. És nem könnyű felmérni, hogy ilyen hosszú időre mennyi ruhát kell magunkkal vinni. Ezeknek a dolgoknak legalább a felére egészen biztosan nem lesz szükség külföldön, csak a bőrönd lesz túlsúlyos miattuk. És a hazaútra is gondolni kell – mivel biztos, hogy kint is vásárolni fogtok.



4. Legyél nyitott mindenre!

Az első napokban senkit nem fogsz ismerni az új környezetből, ezért érdemes elmenni a kirándulásokra, különböző programokra egyedül is. Mivel az ottani hallgatók ugyanabban a cipőben járnak, mindenki ismerkedni szeretne. A neked tetsző rendezvényeken pedig hasonló érdeklődésű fiatalokkal találkozhatsz. Ráadásul a későbbiekben olyan lehetőségek adódhatnak – utazások, más programok –, amelyekre itthon nem biztos, hogy lesz esélyed. Érdemes megragadni minden lehetőséget: ez a szemeszter erről is szól.



5. Előítéletek nélkül

Külföldön rengeteg új emberrel fogsz találkozni, és nem csak helyiekkel. A hallgatótársak között lesznek diákok a világ legkülönbözőbb pontjairól. Mivel mindenki mást itthon hagysz, ők lesznek az új barátaid, velük fogsz dolgozni az egyetemen, velük fogsz utazni, szórakozni is. Ezek közül egyik sem valósulhat meg, ha a más nemzethez tartozókhoz előítéletekkel viszonyulsz.



6. Járj be órákra!

Egy külföldi egyetem valószínűleg teljesen másként működik. Sok esetben a végső érdemjegybe is beleszámít az órai jelenlét és a közös munkában való részvétel. Arról nem is beszélve, hogy idegen nyelven fogod hallgatni az előadásokat. Ha itt lemaradsz, kétszer olyan nehéz vizsgaidőszakod lesz, mint itthon lenne.



7. A kint szerzett tapasztalatokat hozd haza...

...és itthon is hasznosítsd! Egy idegen országban nemcsak a nyelvtudásod fejlődik rohamosan, hanem például

a problémamegoldó képességed is. Az ösztöndíj végére sokkal rugalmasabb leszel nem várt helyzetekben. A tapasztalatok és élmények rögzítésére legjobb módszer egy napló vagy akár egy internetes blog – így évek múlva is emlékszel majd mindenre.