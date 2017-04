Kapunk még egy kicsit a télből szerdán

Az ország keleti felén jelentős, 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani szerdán, de az Alföldön területi átlagban 30 milliméternél is több eső hullhat. A sok eső miatt öt megyére - Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok - adtak ki másodfokú figyelmeztetést. További kilenc megyére - Pest, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna -, valamint a fővárosra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a nap folyamán várható jelentős mennyiségű eső miatt.



Szerdán az Északi-középhegységben 600-700 méter felett, a Dunántúli-középhegység keleti felén és a Mecsekben a 400-500 méter feletti részeken vizes, több centiméteres hóréteg kialakulására is készülni kell. Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és 5 fok között lesz, a nappali maximumok 2 és 9 fok között alakulnak.



Az elkövetkező napokban megváltozott útviszonyokra is számítani kell. Az erős széllökések faágakat törhetnek le, fákat dönthetnek ki, és az elektromos hálózatban károk keletkezhetnek, így a szolgáltatásban hosszabb-rövidebb ideig tartó zavarok lehetnek