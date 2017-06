Karácsony Gergely: A panelházak visszabontása a hülyeség csúcsa

Javaslata szerint legfeljebb Vásárhelyen valósítsák meg kísérleti jelleggel, de ne emeljék országos szintre.

Felvetették például, hogy a bontás ideje alatt ki kellene költöztetni az ott maradó lakókat is, hiszen egy építkezés mindig balesetveszélyes, ráadásul a gázt, a villanyt és a vizet is kikapcsolnák.

A hülyeség csúcsának nevezte a panelházak visszabontását Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, aki Szegeden mutatta be a pártja Mindenki számít című programját. Szerinte a Paks2-beruházás negyedéből, ezermilliárd forintból a hazai lakásállomány jelentős részét lehetne felújítani és 100 ezer új munkahelyet lehetne teremteni.Kovács Tamás, a Párbeszéd szegedi országgyűlésiképviselő-jelöltje azt hangsúlyozta, káros a panelházak visszabontása.A Párbeszéd szegedi fórumán az Együtt politikusai – Nagy Sándor és Györgyey János – is részt vettek.Egy éve Lázár János miniszter beszélt először arról, hogy vissza kellene bontani a tízemeletes panelházakat az ötödikig, hogy élhetőbbek legyenek. A felsőbb szinteken élők állami támogatással máshová, akár kertes házakba is költözhetnének (2016. április 22.: Menni vagy nem menni? A panel komfortos, a kertes ház szabadságot ad ). Orbán Viktor vásárhelyi látogatásán említette a témát: azt mondta, Vásárhely lehet az első település, ahol ezt kipróbálják, de csak ha meg tudnak egyezni az érintett lakókkal.A lakók egy része nehezen tudja elképzelni , hogyan valósítanák meg a tervet.Az sem tiszta, hová költöztetnének annyi érintett családot. Az alpolgármester szerint azonban a műszaki kivitelezés egyszerűbb feladat lenne, mint a megegyezés a lakókkal.A lakáspiac mindenesetre felbolydult az ötletre: portálunk is megírta, hogy a visszabontással kapcsolatos részletek még nem ismertek, de a tulajdonosok eladási kedve így is egyre nagyobb a hetedik emelettől felfelé. A legtöbb lakást a tizedik emeleten kínálják eladásra a házgyári épületekben, a legértékesebbek a második emeleti lakások.