Karácsonyi akció lakásra, házra is jár? Naná!

Viccnek indult, szájtátós élmény lett belőle. Az ingatlanbazar.hu oldalán a szűrőt Csongrád megyére szűkítettük, a kulcsszavaknál pedig mi mást adtunk volna meg, mint hogy karácsony? És igen, volt találatunk. Nem is akármilyen! Pánik-vásárlóknak íme pár jutányos árú ajánlat, amivel garantáltan meglepetést okozhatnak szeretteiknek! Még most is!

Fotó: Ingatlanbazár.hu “Vegyen lakást Karácsonyra!" kezdődik egy szegedi, 37 négyzetméteres, 12.5 milliós lakás hirdetése. A Körtöltés utcai ingatlanon felül azonban még 4 ház is a fa alá kívánkozik, egytől-egyig karácsonyi akciót hirdetve. 3,9 milliótól 36,4 millióig válogathatunk az ünnepi kínálatban. A kérdés már csak az, hogyan csomagoljunk be egy egész házat?



