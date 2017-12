Karácsonyi bérletben is az Apáca Show a legnépszerűbb

C-vitamin jár a bérletek mellé



Hétfőtől a készlet erejéig minden bérletvásárlót Szent-Györgyi Albert C-vitaminos pezsgőtablettával lepnek meg a REÖK-ben található Fesztivál Jegyirodán, a Goodwill Pharma jóvoltából.

Rengeteg bérlet talált már gazdára a Szegedi Szabadtéri Játékok karácsonyi akciójában. Az öt különböző konstrukció közül a legnépszerűbb a három musical-előadást tartalmazó csomag. Úgy tűnik, a Hegedűs a háztetőn, A notre-dame-i toronyőr és az Apáca Show annyira elnyerte a közönség tetszését, hogy választani sem tudnak a zenés élmények közül a nézők. Az Apáca Show ráadásul kiemelkedő érdeklődésre tart számot, hiszen a második legnépszerűbb konstrukció az, amelyik a fergeteges musicalt és a Rómeó és Júlia prózai előadását foglalja magába.A filmvilág egyik legnépszerűbb vígjátékának, vagyis az Apáca Show-nak színpadi változata, amelynek zenéjét az Oscar-díjas Alan Menken szerezte, most először látható hazánkban. Szente Vajk rendezésében Alföldi Róbertet, Feke Pált, Peller Annát és Molnár Piroskát is láthatjuk majd.A Hegedűs a háztetőn már sok legendás előadást megélt hazánkban, a Szegedi Szabadtérin azonban most lesz látható először. Alföldi Róbert rendezése mozgalmas, látványos, gyönyörű jelenetekkel emeli ki az örök érvényű történet szépségét. Stohl András frenetikusan jó Tevje, a tejesember szerepében, és kiemelkedőt alakít Csákányi Eszter, Tóth Gabi és Hevér Gábor is a produkcióban.

A notre-dame-i toronyőr tavaly már meghódította a szíveket könnyes, szép sztorijával, Oscar-díjas Disney-dallamaival. A fülbemászó zene mellett tanulságos és megható történet fogadja majd szeretteinket, ha erre az előadásra is szóló bérletet rejtünk el számukra a karácsonyfa alatt.Három bérlet is tartalmazza a jövő év nyitóprodukcióját, a Rigolettót. Az opera fülbemászó dallama a La Donna e mobile, vagyis Az asszony ingatag című sláger. Kiváló operistákkal, fiatal csapattal kerül színre a darab: László Boldizsárt, Ludovik Kendit, Keszei Borit és Ádám Zsuzsannát is láthatjuk. A produkciót Harangozó Gyula állítja színpadra. A hatalmas báli képpel induló előadás látványvilágáért Tihanyi Ildi és Náray Tamás tervező felel.A Rómeó és Júliát, Shakespeare örökzöld love storyját a Rigolettóval és az Apáca Show-val közös bérletben ajándékozhatjuk szeretteinknek. A prózai előadást Hegedűs D. Géza rendezi. (X)