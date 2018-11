Karácsonyi papírba rejtjük a szabadtéri élményeket (X)

Karácsonyi csomagolást kaptak a szabadtéri csillagfényes estéi.

Egy visszafogottan díszített doboz is rejtheti a legcsodásabb ajándékot – gondolhatunk itt finom ékszerre, vagy akár felejthetetlen élményekre, csillagfényes nyári estékre... A Szegedi Szabadtéri Játékok hétféle karácsonyi bérletéből biztosan megtalálja azt a csomagot, amellyel szebbé varázsolhatja az ünnepeket – már 5700 forinttól ajándékozhat szabadtériélményt!A változatosan összeállított bérletek közül a korábbi évek kedvencével, az exkluzív Premier-bérlettel egyik Dóm téri bemutatóról sem maradnak le a szabadtéri színház kedvelői. Izgalmas nyárra számíthat az is, akit a teljesen megújult újszegedi színpad első előadásaira szóló bérlettel lepnek meg: Moliére komédiája, a Don Juan, a Koldusopera című Brecht-musical és egy varázslatos családi mesebalett, a Hófehérke és a hét törpe avatja fel a különleges hangulatú játszóhelyet. A liget idilli környezetében pedig a Hófehérke különleges élményt jelent a gyerekeknek és az egész családnak – az árnyas fák között valóban rátalálhatnak a hét törpe házára és a meseszép hercegnőre.A romantika rajongóinak is tartogat a Dóm tér ínyencségeket: olyan nagyszerű művek kerültek egy bérletbe, mint az Aida, a Szerelmes Shakespeare és a Titanic musical. Aki ki nem hagyná a Hullámzó világ című táncjátékot, választhatja mellé a két érzelmekben gazdag, csodálatos látványvilágú darab egyikét: a Szerelmes Shakespeare-t vagy a Titanicot.Kiélvezheti a szabadtéri sokszínűségét, akit a legfinomabb bonbonok mellett egy Dóm téri élménycsokorral is kényeztetnek: táncot, musicalt és operát is kap egy bérlettel! Ha pedig a nagy klasszikusokat keresik ajándékba, akkor az Aida, a We Will Rock You című Queen- musical és a Titanic trió lehet az ideális választás.A nyáresti élmények sorozatát garantáló karácsonyi bérleteket személyesen a Reök-palotában lévő Szabadtéri Jegyirodában, valamint online, a https://szegediszabadteri.jegy.hu/seasonticket linkre kattintva is elérhetik. Ráadásul az első tíz vendéget, aki jövő hét hétfőtől, november 12-étől személyesen vásárol páros bérletet a jegyirodában, meglepik egy We Will Rock You-ajándékcsomaggal is!(X)