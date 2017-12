Karácsonyra megújult fürdőt kapnak a mórahalmiak

A mórahalmi fürdő egyik legjelentősebb látogatóbarát fejlesztése zajlott tavasz óta. A FERROÉP ZRT. kivitelezésében megvalósuló beruházás az eredeti határidő szerint karácsonyra el is készül.



A fejlesztés során újjászületett az egész fürdő, lehetővé téve a fürdővendégek fogadási feltételeinek javítását és elősegítve a pénztárak illetve beléptető kapuk kapacitásnövelését. Az új fogadócsarnokban leegyszerűsödik a beléptetés, bővül az öltözőkabinok és a ruhatárak száma, valamint a háttériroda helyiségek mellett helyet kap egy büfé és egy üvegetetős belső díszkert is. A hi-tech üvegszerkezetű építészeti megoldásnak köszönhetően az új szerkezet mögött megmaradt a fürdő logójában is szereplő torony karaktere, emellett egy nagyon világos, átlátható és impozáns teret alakítottak ki a vendégek fogadására.



A Mórahalmi Városkarácsony programsorozatának részeként adják át a fürdőkomplexumot december 22-én 16.30-kor. A megnyitón forró teával és forralt borral várják a vendégeket, akik az átadási ünnepséget követően este tíz óráig ingyenesen fürdőzhetnek, valamint ünnepélyesen felkapcsolják a fürdő új díszvilágítását is.



További jó hír a fürdő törzsvendégeinek, hogy a létesítmény idén egyetlen napra sem zár be, sőt december 21-től egészen január 13-ig hosszabbított nyitva tartással egészen este tíz óráig nyitva tart.