Karfákat kaptak Szegeden a Csillag téri padok - Itt már nem éjszakázhat hajléktalan

Kényelmesebbek lettek

Mata Endre örül az új padoknak: tisztábbak, és a karfába bele tud kapaszkodni, így könnyebben kel fel.

Fotó: Török János

– Nem ártott senkinek, nézd meg! – Ezt Imre magyarázta felháborodottan, aki maga nem hajléktalan, de barátjához, akinek évek óta nincs lakása, gyakran átjön Újszegedről beszélgetni. – Most kénytelen a földön kucorogni – mutat Imre a csomagján kuporgó fiatalemberre, aki alig szólt valamit, amíg ott voltunk.A Csillag téren pár hete felújított néhány padot az SZKHT Kft. közterület-fenntartó divíziója. Úgy tudjuk, hogy a Budapesti körúton több utcai bútor is megújul rövidesen. A felújítással egyúttal karfákat is szereltek a padokra. Lapunknak egy olvasónk jelezte, hogy szerinte a hajléktalanokat akarják elterelni a Csillag térről.– Itt lakom szemben, szoktam látni hajléktalanokat. Éjjelente az URH is kijön hozzájuk, azt szoktam hallani. – Mata Endre szerint azonban nem csak a hajléktalanok elűzése lehetett a cél. Ő maga azt tapasztalta, hogy tisztábbak, kényelmesebbek lettek a padok. – Bele tudok kapaszkodni a karfába, így legalább fel tudok állni. Régebben, ha leültem, utána sokat kellett erőlködnöm, hogy fel is tudjak állni – nyugtázza elismerően a felújításokat Mata Endre.

Nem lehetett leülni

Mi a drágább: üldözni vagy segíteni?

– Nem lehetett már leülni a padokra, olyan rossz állapotban voltak – válaszolta lapunk megkeresésére Kothencz János, a városrész képviselője. – A karfák azért kerültek fel a padokra, mert a lakosok ezt kérték. A fedél nélkül élők rendszeresen ott hagytak maradékokat, levizelték azokat, végigfeküdtek rajtuk, ott aludtak, így lehetetlen volt leülni ezekre. – Kothencz János azt elismerte, hogy az utcán élők számára semmiféle megoldást nem jelent, ha elüldözik őket a „fekhelyeikről", de képviselőként a környéken élők igényeit is figyelembe kell vennie. Az pedig, hogy a szabadtéri pihenőhelyeket használni tudják, teljesen életszerű, és jogos igény a lakosok részéről.A képviselő hozzátette, továbbra is cél, hogy a hajléktalanok ellátásán javítsanak, de az nem azt jelenti, hogy el kell nézni, hogy tönkreteszik az utcabútorokat. Kothencz egyébként emlékeztetett arra, hogy civilekkel rendszeresen teajáratot szerveznek, és más módokon is segítik a hajléktalanokat.Rendőri intézkedések, sürgősségi ellátás – csak hogy néhány olyan költséget említsünk, ami az állami büdzsét terheli alkalmasint, amikor hajléktalanokkal kapcsolatban előforduló eseményekre kell pénzt költeni. Szegedtől alig ötven kilométerre, Kiskunmajsán a Menedék Alapítvány húsz éve működtet egy komplexumot, ahol családokat, nőket és férfiakat egyaránt istápol a civil szervezet. Nem pusztán szállást biztosítanak, hanem okítják az életvitelt, tanítják főzni a hajléktalan anyákat, próbálnak számukra munkát keresni. A szervezet 2015-ös beszámolója szerint 91 millió forint központi támogatást kapott, miközben 150 főt próbálnak integrálni. A civilek háromszor ekkora összegből működnek, de a többi pénzadományokból, pályázatokból folyik be. Tehát nagyjából évente félmillió forint állami pénzt költenek el itt úgy, hogy közben tucatnyi szociális munkásnak adnak fizetést. Ha ezzel összevetjük azt, hogy egy mentő kivonulása körülbelül negyvenezer forint, akkor nem túlzás azt állítani, hogy mindenki jobban járna a hasonló kezdeményezésekkel.Egy blogger egy egyesült államokbeli államban is talált arra példát, hogy „várost" építettek a hajléktalanoknak, ott ki is számolták, hogy az építkezés 11 ezer dollárba került, míg egy hajléktalanra ház nélkül 16 ezer dollárt költenek el.