Karibi szín, vidéki hangulat

Fotó: Braunitzer Gábor

Aki esetleg a betonfalak között kifakult testét szeretné az Ady térhez közeli egységben esztétikusabbá tenni, furcsa hirdetésbe botlik. Nem tudni, hány nyaraló hölgynek udvaroltak már a pálmafák alatt csokibarna, lehetőleg vadidegen izomfiúk, de ez a veszély őket most garantáltan nem fenyegeti. Kicsit fáj, hogy ezzel szemben az urakra nem gondoltak. Mi a garancia arra, hogy ha belépnek, nem „támadják" meg őket fűszoknyás lányok? Mi történik, ha még egy ananászba töltött koktélt is a kezükbe nyomnak? A szolikrém óvjon még a kókuszvíztől is! Tegyük hozzá, hogy egy nyakba akasztott virágfüzér az egyenletes barnulást komolyan akadályozza.A felhívás nem csak a mi neonfényben elhalványult, a légkondicúgban már-már szertefoszló fantáziánkat izgatja.A netezők is odavannak a figyelmeztetésért, megindultak a találgatások. – Talán egy piás éjszakán viccesnek tűnt – írja egyikük a tábláról. – Ez legalább annyira egyedi, mint a szigetvári fagyizó, amely azzal hirdeti magát, hogy nem albán érdekeltségű...Csak a csövek forrók, és nem a hangulat – mert ez egy szoli.