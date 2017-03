Karneváli konty hozta Kistelekre a vándorkupát

A profi fodrásznak azonban ez is elég volt, hogy díjnyertes frizurát alkosson: kontyfésülés kategóriában elhozta a Kisgergelyné Tolcsvai Mária Emlékverseny vándorkupáját.A tragikus módon elhunyt fodrászoktatóról elnevezett kupa nem először került Anikó kezébe: tavaly is ő nyerte, és most még egy évig nála lehet a vándorserleg. Ezúttal a velencei karnevál hangulatát kellett megidéznie annak a 14 indulónak, aki a kontyfésülés művészetében mérette meg magát a miskolci versenyen.

Hella karneváli kontya Anikó keze munkáját dicséri. Az egyedi kreáció első helyet ért az országos versenyen.

FOTÓ: a kisteleki csapat

– A frizura tisztaságát, az összhangot és a formák bonyolultságát értékelte a zsűri – sorolta a szempontokat Jaksa Anikó. Egy konty akkor „tiszta", ha nem kócos, és nem állnak ki hajszálak a munkából – tudtuk meg a szakembertől.A modell, Komlósi Hella haján túl az összhang megteremtésében Menyhárt Eszter segített egyedi, fekete csipkés sminkjével. – A modellem és a sminkesem mellett szeretnék köszönetet mondani oktatómnak, Tombácz Zsuzsának, aki nélkül mindez nem jöhetett volna létre – mondta Anikó.

A Miskolci Kézműves Kupán az ország minden tájáról képviseltetik magukat kozmetikusok, sminkesek, fodrászok, manikűrösök és műszempilla-építők. A szakmai rendezvényen csak a fodrászok közül 260 versenyző indult a különböző kategóriákban.