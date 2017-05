Karolinás diák és tanára a legjobb magyar nyelvművelők között

Győrben rendezték meg az 52. Szép magyar beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjét, amelyen 119 diák vett részt. Csongrád megye kiemelkedően szerepelt: öt versenyző hozott haza Kazinczy-érmet, amelyet a kategóriák legjobbjai kaphatnak meg. Egyikük Vilmos Etelka, a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tizedikes tanulója, aki életében először indult ilyen versenyen.



– Úgy mentem el a megyei fordulóra, hogy új kihívásként tekintettem rá, és bármilyen eredménnyel elégedett lettem volna. Ehhez képest megnyertem – mesélte a diáklány, aki ezek után a Kárpát-medencei döntős mezőnyben is a legkiválóbbak közé került. Helyezéseket itt már nem osztottak, kategóriánként a 10 legjobbat díjazták.



Nemcsak ő vehetett azonban át elismerést, hanem felkészítő tanára is. Szabó Mária Kazinczy-díjat kapott a szegedi anyanyelvi élet központi szereplőjeként. Ő is különös úton került a nyelvművelők közé.



– Annak idején a Gutenberg-iskolában tanítottam. Amikor bezárták, a Karolinába kerültem könyvtárosnak. Nagyon szerettem volna ismét gyerekeket tanítani, ezért indítottam el a nyelvművelő szakkört, amelyet korábbi munkahelyemen egy kolléganőm vitt. Mostanra már ismét tartok órákat, ez azonban megmaradt, a gyerekek pedig nagyon szeretik – elsősorban a nyelvi játékok miatt.



Szabó Mária úgy fogalmazott, ez a verseny már régen nem csak a szép beszédről szól. – Meg kell érteni a szöveget, felépíteni, és aztán értő, értelmező módon felolvasni. Aki nem elég okos, itt labdába sem rúghat – mondta. Hozzátette: a mindennapokban is rengeteg hozománya van annak, amit ezáltal a diákok megtanulhatnak, vagyis annak, hogy megválogassák, mit és hogyan mondanak ki.



– Etus sem beszél másként, mint a kortársai, de ha ki kell állnia, valószínűleg összefogottabban, pontosabban tud gondolatokat közölni.



A tizedikes lány első Kazinczy-versenye egyben az utolsó volt, hiszen aki érmet kapott, a következő években már nem versenyezhet. Azt mondja, megtetszett neki az elmúlt hónapokban ez a terület, ám mégsem szép beszédből szeretne felnőttkorában megélni. Ha minden a tervei szerint alakul, építészmérnök lesz belőle.