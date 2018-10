Káros volt a levegő Szegeden is

Fotó: Frank Yvette

A szép őszi idő a levegő minőségének nem kedvez, a mozdulatlan légkörben ugyanis megnőtt a szálló por mennyisége. Az Országos Közegészségügyi Intézet múlt hét pénteken már figyelmeztetett, hogy a kis méretű aeroszolrészecskék tömegkoncentrációja meghaladta az Európai Bizottság által meghatározott napi határértéket az ország számos pontján. A kifogásolt levegőjű városok között Szeged is szerepelt.Mivel jelentős változás azóta sem történt időjárásunkban, utánajártunk, jelenleg milyen levegőt szívunk. Mader Balázs, a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának vezetője elmondta, 12-én valóban kiugró, a tájékoztatási küszöbértéket meghaladó, 77,5-es értéket mértek. – Szombaton már 71 sem volt ez a mérőszám, vasárnap és hétfőn pedig már csak 55 felett volt valamivel – beszélt az átmeneti javulásról. Csakhogy kedden ismét romlott a levegő minősége: bár napközben az automata nem szolgáltatott adatokat az interneten elérhető információk alapján, este 7 órától folyamatosan 75 felett volt a szálló por koncentrációja, tegnap 11 órakor pedig elérte a riasztási küszöbértéket, a légköbméterenkénti 100 mikrogrammot.– Ha a szálló por koncentrációja három egymást követő napon is meghaladja a 75 mikrogrammot légköbméterenként, erről tájékoztatást kell küldeni a polgármesternek – mondta el lapunknak a szakember. Volt már egyébként ilyenre példa: 2017 januárjában el is rendelték a város első szmogriadóját, amelyre – ha nem javul a helyzet – most is sor kerülhet.Az időjárás mellett a másik, levegőminőséget meghatározó tényező a fűtési szezon elindulása, amivel a hideg hajnalok miatt már most is kell számolni.– Saját egészségünk és a fűtőberendezésünk épsége érdekében is érdemes odafigyelni arra, hogy mivel fűtünk. A vizes fa például nagy füsttel ég, ha pedig kezelt fát tüzelünk el, azzal rengeteg káros anyagot juttatunk a légkörbe. A fakereskedőket minden évben értesítjük arról, hogy ezek értékesítése jogszabályba ütközik, de tapasztalataink szerint szerencsére egyre inkább figyelnek is erre – mondta el Mader Balázs.