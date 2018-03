Kártérítést akartak, homlokpuszi lett belőle: Dányi László könyve felderíti a rendszerváltást

Dányi László és Zsiros Géza, szerző és főszereplő a szegedi könyvbemutatón. Fotó: Karnok Csaba

Tisztelet jár annak, aki ekkora munkába belefog – minősítette M. Kiss Sándor történészprofesszor Dányi László történész, újságíró – egykori kollégánk – vállalását, Az Áchim L. András utcai fiúk című könyvet. A kárpótlási törvénnyel kapcsolatos viták hátterét feldolgozó munka második kiadása – ahogy a szerző elmondta – négy éven keresztül készült. Dányi olyan dokumentumokba is belenézett, amelyek jó ideig nem voltak hozzáférhetők. A Somogyi- könyvtárban múlt héten pénteken tartott bemutatón, amelyet Dlusztus Imre , lapunk korábbi főszerkesztője vezetett, jelen volt a történet egyik főszereplője, Zsiros Géza vállalkozó. Ő akkor azért vált politikussá, mert szerette volna visszaszerezni a hozzá hasonló embereknek a tőlük elvett tulajdont. Az akkori viszonyokat jól jellemzi az a körülmény, hogy voltak szövetségesei és ellenfelei is a kisgazdapártban, az MDF-ben és a KDNP-ben is. Ő és a vele tartó rendszerváltók a lehető legnagyobb mértékű igazságtételt tervezték, az 1936-tól – az első zsidótörvénytől – elvett javakat is visszaadták volna, földügyben pedig az 1947-es földhivatali nyilvántartás szerinti állapotot tekintették alapnak. Ez kártérítés lett volna: amit jogosulatlanul elvett az állam, azt visszaadja, az elmaradt haszonnal együtt. A kártalanítás az, amikor a kisajátított magánvagyon értékét odaadják, elmaradt haszonról nincs szó. A kárpótlás pedig – ami megvalósult – a „homlokpuszi": valamennyit visszaadni abból, amit elvettek. Zsiros Géza azt mondja, a költségvetés 10 százalékát tette ki az elvett vagyon akkori értéke. Meg lehetett volna tenni, hogy visszaadják, de végül kompromisszum született. A földtörvénnyel nem értett egyet Zsiros, azt nem szavazta meg – a végrehajtás idején azonban mindent megtett azért, hogy a gazdák földet kapjanak.A könyvbemutatón szó esett a rendszerváltás visszás ügyeiről: ügynökök, SZT-tisztek nevei hangzottak el, olyan embereké, akiket „a CIA küldött", erkölcsi ítéletet mondtak egykori politikusok fölött. M. Kiss Sándor úgy értékelt: a rengeteg esetlegesség és sötét ügy ellenére ma mégis vegyes tulajdon van Magyarországon, az államunk független, a vallásgyakorlás szabad. A rendszerváltás lezajlott, és a népet sem szabad bántani, mert megtette, ami a dolga volt.