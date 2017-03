Kaszkadőrshow Szegeden - senki ne próbálja ki otthon!

- Szeretnék én ilyen óriásjárgányt otthonra! - mondta az ötéves szegedi Vajda Kornél, amikor a szombati Kaszkadőr Show után végre sokadmagával felszállhatott az egyik Monster Truckra és mehetett vele egy kört a pláza parkolójában. - Az biztos, kisfiam, hogy te tankolod, de a kaput úgy, úgy látom, nem is kell neki kinyitni - nevetett a fiúcska édesapja.



Több százan, akik velük együtt végignézték a parádét, láthattak westernfilmekből ismerős autó után kötött és földön húzott dublőrt, csak éppen nem ló, hanem kétszáz lóerő mögött. Volt ott két keréken autózás, kocsi tetejéről tűzkarikán átugró kaszkadőr, driftelve köröző James Bond-hasonmás, szétdurranásig füstölő autógumi.



Sőt bemutattak egy hatalmas - 7,5 tonnás, 12 hengeres - Dragstert is, amibe a biztonság kedvéért négy tonna betont is tankoltak. Három vállalkozószellemű hölgynéző, Tímea, Bea és Judit, pedig kipróbálhatta, milyen két keréken egyensúlyozni a holtponton a kaszkadőr oldalán, ha sem anyósülés, sem kárpit nincs a kasztniban.



Az akciófilmekbe illő jeleneteket élesben, vágatlanul nézhették és tapsolhatták végig a nézők. Néhány váratlan fordulat is tarkította a délutánt: az egyetlen kaszkadőrnő lesodródott száguldás közben a motorháztetőről, de azonnal mosolyogva felpattant a betonról, mintha mi sem történt volna. Az egyik kocsiban pedig a vízcső adta meg magát, mégis pörgött tovább. A show vasárnap folytatódik.