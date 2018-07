Katasztrófavédelem-nyereményjáték: a hálózat csapdája - Jobb, ha nem hagyja egész napra bedugva a telefontöltőt!

Könnyen kiéghetnek a vezetékek a falban, a túlhevült vasaló, hajszárító megolvaszthatja a környezetében lévő tárgyakat, de a laptop és a telefon töltője is zárlatos lehet, ráadásul az, ha sok elektromos berendezés üzemel egyszerre, túlterhelheti a hálózatot is. Ezért mielőtt telepakoljuk a lakást elektromos dolgokkal, jó, ha tudjuk, hogy hol van a házban a biztosíték, hol tudjuk áramtalanítani a lakást. A legfontosabb, hogy a nem használatos berendezések vezetékét húzzuk ki a konnektorból. Ha már érezzük az égett, furcsa szagot, azt az olvadt műanyag, vagy izzó szigetelés okozhatja. Ezt soha ne locsoljuk le vízzel. Legjobb, ha van otthon egy tűzoltó készülék, de mindenképpen azonnal hívjuk a tűzoltókat, kapcsoljuk le a főkapcsolót, és mielőtt elhagynánk az épületet, ha van rá mód, csukjuk be az ajtókat, ablakokat, hogy a keletkezett tűz ne kapjon oxigént, így elérhetjük, hogy az lassabban terjed.



Katasztrófavédelem nyereményjáték