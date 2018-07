Katasztrófavédelem-nyereményjáték: Ne üssön be a mennykő! De ha már megtette, ezeket jó, ha tudja!

Játék a Katasztrófavédelem nyereménycsomagjáért!



Olvassa a hét minden napján a Katasztrófavédelem praktikus tanácsait, hogy könnyebben és balesetmentesen teljen a szünidő. A megjelenő 5 témához minden nap egy kérdést teszünk fel. Aki minden kérdésre helyesen válaszol, az megnyerheti a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság értékes ajándékcsomagját. Július 9-én, hétfő délben sorsolunk, a nyertest a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán, a Napos úton köszöntjük július 10-én, kedden.

A villámcsapás számos élettani jelenséget okozhat, egy-egy ilyen erős áramütés akár azonnali szívleálláshoz, majd halálhoz vezethet. Akkor van esély a túlélésre, ha az áram a test felszínén fut végig, ám így is olyan súlyos következményekkel járhat, mint a bénulás, amnézia, görcsök, égési sérülés vagy szívkárosodás.A helyesen alkalmazott elsősegély azonban itt is életet menthet. Fontos viszont, hogy ha égési sérülést látunk el, soha ne kenjünk rá port, krémet, zsírt vagy folyadékot, csakis folyó vízzel hűtsük. Soha ne érintsük meg kézzel a sebet, és azonnal hívjunk mentőt! A villámcsapás közvetve azokra is hatással lehet, akik csak a közelben tartózkodnak, és előfordulhat, hogy a tünetek csak később jelentkeznek. Az áram a talajban a villám becsapódásának helyétől minden irányban szétterjed. A villámcsapás pontjától számított tízméteres körzet veszélyzónának minősül, a hegyekben azonban ez a terület nagyobb kiterjedésű is lehet. Minél távolabb áll valaki a becsapódás helyétől, annál kisebb feszültség érheti. Viharos időben tilos nyílt vízben tartózkodni, mert a víz vonzza a villámot és vezeti az áramot. Az elektromos antennák környékét is kerüljük el, mivel a fém szintén vonzza az áramot. Ezért a bicikliket is tartsuk biztos távolságban, magunktól legalább 50 méterre.Bár nem törvényszerű, a villám többnyire a térség legmagasabb pontjába csap bele, ezért ha lehet, ne meneküljünk egy magányos vagy erdőszéli fa alá. De ha nincs más megoldás, akkor is a fatörzstől legalább három méterre ajánlott lekuporodni. Ha egy mezőn tartózkodunk, és nincs a közelben se ház, se fa, legjobb, ha leguggolunk, összezárjuk lábfejeinket, és ebben a helyzetben várjuk meg, míg elvonul a vihar. Ha otthon tartózkodunk, ne álljunk az ablakba, a vihar idejére zárjuk be az ablakokat, áramtalanítsuk a házat. Autóban ülve nagyobb biztonságban vagyunk, ugyanis a fémkarosszéria ún. Faraday-kalitkát képez, így ha a kocsit éri is villámcsapás, az utastérbe nem jut be az áram, azonnal a földbe vezetődik.