Katasztrófavédelem-nyereményjáték: Ön tudja, mi a citrom, narancs és piros riasztás?

Játék a Katasztrófavédelem nyereménycsomagjáért!



Olvassa a hét minden napján a Katasztrófavédelem praktikus tanácsait, hogy könnyebben és balesetmentesen teljen a szünidő. A megjelenő 5 témához minden nap egy kérdést teszünk fel. Aki minden kérdésre helyesen válaszol, az megnyerheti a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság értékes ajándékcsomagját. Július 9-én, hétfő délben sorsolunk, a nyertest a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán, a Napos úton köszöntjük július 10-én, kedden.

Katasztrófavédelem nyereményjáték

Ezeket a színkódokat az Országos Meteorológiai Szolgálat használja, ami az időjárás előrejelzése mellett figyelmeztető rendszert is működtet. Ennek fő célja, hogy felhívja a figyelmet a kritikus időjárási helyzetekre, amelyeket veszélyességük alapján színekkel jelöl. Ezek a színek jelennek meg azután az érintett területeken a térképen is, így elég egy pillantás, hogy tudjuk, hol, mire figyeljünk.A meteorológiai szolgálat a figyelmeztetések és a riasztások során három veszélyességi szintet különböztet meg. Azokat a területeket, ahol nem várható veszélyes jelenség, a térképen zöld színnel jelölik. A citromsárgával jelzett első szintnél az időjárási események nem szokatlanok, de veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől. A második szint színe a narancssárga, ekkor már olyan, veszélyt hordozó időjárási jelenséggel számolnak, ami káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Ebben az esetben már fokozott figyelemmel kell lenni az időjárás alakulására, érdemes folyamatosan nézni, hallgatni a mértékadó híradásokat, a hatóságok utasításait. A legmagasabb, harmadik szintet a térképen pirossal jelzik, ekkor már veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek várhatóak, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Piros riasztás idején a korábbinál is jobban kell saját biztonságunkra, értékeinkre figyelnünk, biztonságos helyen kell tartózkodnunk, betartva a hatóságok utasításait és figyelemmel kísérve a legfrissebb meteorológiai információkat.