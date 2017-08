Katlan lett a kráterből a Nagyáruháznál, éjjelente locsolóautók hűtik az úttestet

– Nem működik? Felsővárosról csak azért jöttünk el idáig, hogy a gyerekek pancsolhassanak egy kicsit. Még váltócipővel is készültünk – csodálkozott a hatéves Dominik és a nyolcéves Kamilla édesanyja a nagyáruház előtti kráternél. Szilágyi Edit hozzátette, nem érti, mi lehet olyan bonyolult egy ilyen berendezésben, ami miatt egész nyáron be sem lehetetett indítani. Pedig már a gyerekek kedvencévé vált. Tegnap csak a napvitorla árnyékával szolgált a kráterből lett katlan.



Érdeklődtünk az uniós támogatással készült és még garanciális vízjátékról. Nagy Ödöntől, az önkormányzat fejlesztési irodájának munkatársától megtudtuk: ismét egyeztettek az eredeti fővállalkozóval, a SADE Magyarország Kft.-vel, majd a közvetlen kivitelezővel. Ígéretet tettek arra, hogy a szökőkút még a héten működni fog, állandó vízképpel. A problémát a vezérlőegység felszín alatti része okozza, amit átépítenek. A klórozóegység gőze ugyanis korróziós sérüléseket okoz a vezérlésben, nem szellőzik eléggé.



A lakótelepek hűtéséről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. gondoskodik. Makrai László igazgató elmondta: éjjel locsolják az utakat, mert nappal a fokozott páratermelődés miatti kellemetlenségre sokan panaszkodtak. Tegnap Rókuson és Tarjánban láttunk nagy locsolójárműveket, amik a növényzetet is frissítették. Egy műszakban 5-6 alkalommal töltik meg a tartályaikat 8-8 köbméter ivóvízzel mérőórás tűzcsapokról. Egy harmadik gép, egy seprűs is dolgozik, sepri a padkákat, és azokat is öblíti vízzel. Összesen két nagy tartálykocsi és három kicsi járja a várost éjjel és nappal. Igyekeznek életben tartani az ágyások növényzetét, a fiatal fasorokat, csemetéket és a 140 virágláda díszeit.



A budapesti körúton két bérház között Némethné Fogas Julianna slagolta a gyepet és virágágyásokat. Az asszony megmutatta, minden másnap másfél órát rászán hajnalban, hogy a tarjáni felújításkor erre a célra felszerelt közcsapról belocsolja a zöldet.



– Szeretem a szépet, és igyekszünk megőrizni az értékeket a lakótársakkal – mondta Némethné Fogas Julianna locsolás közben. Fotó: Karnok Csaba



A Csillag téren és a Szilléri sugárúton/A Csongrádi sugárúton és a Zsitva soron is beáztatták a környezetgazdák a növényeket és az úttestet. Fotó: Karnok Csaba