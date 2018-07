Kátyút rejthet a pocsolya - Több tízezer forintba is kerülhet pár centi a Roosevelt téri parkolóban

Aki véletlenül belefut a pocsolyába, nem biztos, hogy ki tud tolatni belőle. Fotó: Kuklis István

Egy olvasónk panaszolta el, pórul járt egy parkolásnál Szeged belvárosában. A Roosevelt téren állt meg autójával a kijelölt parkolóhelyek egyikén nagy esőt követően. A városban állt a víz mindenhol, így nem vette észre, az autója egy gödörben landolt. A kátyú akkora volt, hogy saját erővel nem tudott belőle kijönni.A nagyobb baj elkerülése érdekében autómentőt hívott.Horváth Tibor, az Assistance 7/24 Kft. ügyvezetője megerősítette: többször hívták már őket a belvárosi parkolóhoz. – Tavaly ősz óta havonta legalább egyszer előfordul, ám kollégáim is biztos tudnak ilyen esetről. Esős időben gyakran túlfutnak a padkán, és beleszaladnak ebbe a sofőrök – mondta kérdésünkre. Szeged belterületen nettó 10 ezer forintért húzzák ki az autót, akár árokból, vagy ha kell, kátyúból is. Horváth Tibor elmondta, eddig még mindig sikerült úgy kivontatni a járműveket, hogy azokban nem keletkezett kár.A helyszínen készült képeken is jól látszik, ha az autós túlszalad egy pár centivel a padkán, már nem tud kijönni. A pocsolyában bokáig el lehet süllyedni.– Mindez az autó vezetőjének figyelmetlensége is lehet, ugyanakkor a belvárosi fizetős parkolóövezetben illene ezt megcsinálni – panaszolta olvasónk. Az autómentő sofőrje is megerősítette, előfordult már, hogy turisták futottak bele a rejtett csapdába, így ők rossz élménnyel távoztak Szegedről.Azt is észleltük, van, aki előremenekül, a parkosított részen próbál meg kifordulni. Egy ilyen akció még több pénzbe kerülhet, mint ha autómentőt hívna a jármű vezetője. – Ha elindul előre az autós, leszakadhat a lökhárító, megsérülhet például a klímahűtő – tudtuk meg Dankó Pétertől, a Cserje sori márkafüggetlen szerviz vezetőjétől. A kátyú okozhat sérülést a futóműben, lengőkarokban és a lengéscsillapítóban is. A kár 20 ezer forinttól több százezerig terjedhet.Megkerestük az ügyben a parkolókat fenntartó Szegedi Közlekedési Társaságot, érkezett-e hozzájuk ilyen jellegű panasz, és van-e lehetőségük kijavítani a kátyút. Amint megérkezik a válaszuk, természetesen közöljük.