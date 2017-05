Kávékülönlegességek a Pixel bárban

Tavaly novemberben nyílt meg a Nemes Takács utca 16. szám alatt a Kis Gömböc étterem. A magyaros ízekre specializálódott étteremben a klasszikus marhapörkölt, babgulyás, pacal és brassói mellett halételekkel, frissen sültekkel várják a vendégeket. Tavasztól őszig a 30 fős kerthelyiségben is el lehet fogyasztani az ebédet vagy vacsorát. Menü is kapható a Kis Gömböcben, ami a helyszínen 850, előfizetéssel 700 forint. Ma a babgulyás mellé rántott sajt rizzsel vagy grízes tészta választható. Családi, baráti és céges rendezvények, legénybúcsúk szervezését is vállalják.A Széchenyi téri Pixel Bár és Kávézó napközben kávéval, ebédmenüvel, este pedig különböző koktélokkal és más italokkal kényezteti a közönséget. Szegeden egyedülálló dekadens kávékülönlegességeket is kínál a Pixel csapata. A kávézó zászlóshajója a Nutellatte, de kapható Oreo Latte is: a nagy pohárba csokoládészirup, langyos tej és Oreo kerül tejszínhabbal.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.