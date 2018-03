Kecske segítette szökésében Taxit, a zákányszéki pónit

A póni hamarosan új társakat kap. Lévai Tibor reméli, ha megjönnek a lovak, Taxi nem keres magának máshol barátokat. Fotó: Kuklis István

Több mint tíz kilométerre bandukolt el otthonától múlt héten Taxi, a zákányszéki póni. Pedig a ló igazi állatparadicsomban él: kecskékkel, birkákkal és baromfikkal osztozik a hatalmas birtokon. Van egy haverja is: Archie, a francia buldog, akivel rendszeresen versenyt szaladgálnak. Csakhogy Taxi mégis úgy gondolja, kis lakótársai mégsem érnek fel egykori barátjához, a szamárhoz, amellyel nagy barátságban voltak. Amióta az nincs, nem talál igazi társat maga mellé. Ezért – akárcsak egy vásott tini – ha van lehetősége, elszökik, hogy barátokat keressen magának.– Tavaly nyáron is meglógott már egyszer, amikor szénahordás közben nyitva maradt a kapu – mesélte gazdája, Lévai Tibor. – Valahogy senki nem vette észre, hogy kisurrant. Akkor a Kulipintyó Csárda mögötti lovastanyára kéredzkedett be.Hogy Taxi komolyan gondolta a bandázást, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a nemzeti ünnep előtti napon ismét úgy gondolta, ő bizony keres magának jobb társaságot, mint alacsony növésű lakótársai. – A birtokot körülvevő kerítést valószínűleg egy kecske meghúzta, ott jutott ki – mesélte Tibor, akit múlt héten felesége hívott telefonon: hallotta a rádióban, hogy Sziksóstónál egy póni kóborol.– Gyanús volt, hogy Taxi lehet az, és mint kiderült, tényleg nem volt itthon. Mivel nyáron is a Facebook segítségével találtuk meg, ismét itt kértünk segítséget. Sokan reagáltak a felhívásra, és hamar kiderült, hogy járt szőlőültetvényben, máshol répával vendégelték meg, de senki nem fogta be. Utoljára a dorozsmai felüljárón látták, ahol az autók kerülgették.Tibor ugyan elment Dorozsmára, de nem találta meg Taxit. Másnap kiderült, hogy ismét egy lovasbirtokon húzta meg magát: a kézhez szokott, szelíd állatot, amely ott ismerkedett a többiekkel, a gazda befogadta, 12 kilométernyire a tanyától, ahonnan elindult.– A kerítést természetesen még aznap megjavíttattuk – mesélte Lévai Tibor, aki bízik benne, hogy Taxi többet nem csavarog el. – Néhány héten belül Németországból hat ló érkezik hozzánk, így végre újra lesz társasága.